El pasado martes 3 de octubre el corregimiento de Arroyo Grande se enlutó por la trágica muerte de una niña de 12 años. Yohenyerlis Aguilar Morales, exestudiante de la Institución Educativa Nueva Esperanza, sufrió un trauma craneoencefálico producto del fuerte golpe de una antena de telecomunicaciones. El incidente llevó a que se implementaran las clases virtuales y a día de hoy la antena sigue sin ser removida y permanece en el lugar donde cayó.

El colapso del artefacto metálico no solo dejó una menor fallecida, dos menores, identificadas como Maria Valentina Miranda y Duandry Valenzuela, también resultaron heridas. La situación obligó a que las clases se suspendieran y hoy volvieron en la modalidad de la virtualidad. Desde la comunidad educativa denuncian que el objeto de la tragedia permanece en las instalaciones del colegio.

No quieren regresar

Por el temor que generó lo ocurrido y al ver que aún no se retira el objeto causante del accidente, los padres y los propios niños inscritos en la institución afirman estar indignados con el manejo que se le está dando al caso y se niegan a volver a las clases presenciales en esas condiciones.

Magalis Coronado, gestora social de la comunidad, cuenta que el regreso de los estudiantes está pensado para el 27 de octubre; sin embargo, no están de acuerdo con esa decisión y se niegan a regresar, a menos de que cambie la situación. “Inician clases el 27 y eso tampoco lo vamos a permitir. Los padres de familia manifiestan que no van a mandar a sus hijos y los niños dicen que no quieren entrar”.

“Ni siquiera la Secretaria de Educación se ha dignado a venir a hacerle acompañamiento a estas familias, no solamente a la de la tragedia y a las dos que pudieron sobrevivir, sino a todo el cuerpo estudiantil que presenció este caso y que hoy tienen este trauma”, dijo Coronado.

Además, vecinos afirman que dicha antena aún está energizada, en tanto que el bombillo que tiene continúa encendiéndose. Esa situación agrava la preocupación y genera temor por la posibilidad de que la antena, que está bastante deteriorada, sea causante de un nuevo accidente. Por ahora no hay certeza de la fecha definitiva del regreso a clases presenciales y los estudiantes están realizando talleres desde sus hogares.