Apareció la propietaria del carro que arrolló a los ciclistas en Girardota: ¿qué dijo?

El coronel Fabio Enrique Sierra, comandante de esta seccional, expresó que “en la licencia de tránsito figura una persona, pero esa persona no era la que actualmente lo tenía, entonces, dentro esas investigaciones se está tratando de determinar quién era el tenedor actual de ese vehículo”.

La mujer afirmó no conocer al actual poseedor del vehículo, por lo que continúan con las indagaciones correspondientes para dar con el implicado para que responda por estos hechos. “La persona no ha querido suministrar mayor información y dijo que él ya no lo tiene hace prácticamente dos años”, expresó el oficial.

Este accidente se registró en la mañana del pasado domingo en el kilómetro 14 de este corredor, en la vereda El Noral, de Copacabana, luego de que el vehículo se llevara por delante a los ciclistas.

Incluso, en videos, quedó captado cuando el automotor pasó por encima de una de las bicicletas para intentar escapar de la escena. Horas después, el carro fue abandonado en un terreno de la vereda El Zarzal, de este municipio del norte del Valle de Aburrá, y allí fue inmovilizado por los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia. Hasta el momento nadie ha ido a reclamar el vehículo.

En el hecho resultaron lesionados cinco ciclistas, de los cuales cuatro ya fueron dados de alta y el restante permanece internado en un centro asistencial, indicaron las autoridades.

Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), el vehículo, modelo 2015, tiene al día sus documentos, aunque en la Secretaría de Movilidad de Sabaneta, donde está matriculado, tiene pendientes por deudas del impuesto de semaforización desde el 2018. Además, no ha pagado el impuesto vehicular a la Gobernación de Antioquia de las vigencias 2021 y 2022.