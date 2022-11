El hombre fue indentificado como Deivis Donado Burgos, quien apareció empuñando un fusil en los videos que se hicieron virales de la fiesta ‘narco’ que acabó en balacera en Puerto Colombia (Atlántico) y que dejó como saldo a dos personas muertas.

Deivis es quien sale empuñando el fusil y amedrentando a varias personas en la fiesta mientras de fondo se escuchan los gritos de auxilio tras haber vivido momentos de pánico y angustia por cuenta de una balacera registrada en la finca Mediterrané.

El hombre, de nacionalidad venezolana pero de padres colombianos, aparecía vestido con una camiseta amarilla con manchas negras, le dijo a la Fiscalía en su relato que sostenía la subametralladora marca Colt, calibre 9 milímetros, porque la recogió del piso para “evitar que la tomara otra persona para atacar a alguno de los asistentes”.

Además, afirmó que esta arma no era de su propiedad, sino que se la encontró. Tanto así que en su relato afirmó que dejó la subametralladora en el lugar antes de huir. No obstante, no dio explicaciones sobre la sangre que tenía en su ropa.

Hasta el momento este sujeto no está capturado ni es investigado por la Policía, tan solo fue citado a que rindiera su declaración a la Fiscalía.