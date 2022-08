Archivo General asume custodia de acervo documental de la Comisión de la Verdad

El documento, suscrito en la sede del Ministerio de Cultura, advierte que su objetivo es “aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos entre la Comisión, la JEP y el AGN para la dirección, preservación, custodia, máxima divulgación y difusión del Fondo Documental de la Comisión”.

Durante el evento, la ministra de Cultura, Patricia Ariza Flórez, dijo que el Informe Final de la Comisión de la Verdad “es un gran patrimonio, un tesoro, no puede ser dañado, no puede ser censurado, no puede ser roto, no puede ser tergiversado”.

Por ello, aseguró, “hay que protegerlo, no solamente protegerlo físicamente, sino que también hay que protegerlo culturalmente. O sea, hay que protegerlo y hacer que se convierta en muchos textos”.

La ministra recordó lo dicho recientemente por la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López: “que la verdad se cante, que se cuente, que se relate, que se represente, que se vuelva telenovela, que se vuelva teatro, que se vuelva ópera, que nos llegue al alma, que les llegue a los niños, a los adultos, que nos llegue a todos”.

Por su parte, Andrea Paola Prieto, secretaria General del AGN, destacó que desde hace cerca de un año la entidad viene realizando mesas técnicas para definir las formas e instrumentos archivísticos “para que todo este acervo perdure y esté siempre presto y abierto, de manera transparente para el país”.

La funcionaria aseguró que para el AGN “es un gran honor” ser el depositario para la conservación y preservación de los documentos que dieron origen al Informe Final de la Comisión de la Verdad, pues ello forma parte de la misionalidad de la institución.

“Todo este trabajo que ha venido realizando la Comisión de la Verdad ha sido increíble, creo que eso nos permite reafirmar ese concepto de que todos estos documentos tienen un altísimo valor histórico para el país”, agregó.

La Comisión de la Verdad termina su vigencia legal este domingo 28 de agosto, aunque una Comisión de Monitoreo, Seguimiento y Divulgación tendrá vigencia por dos meses más para labores de difusión del Informe Final.

También puede leer: Eln afirma que ingreso a sus filas es voluntario y no hacen reclutamiento

La ministra de Cultura destacó la importancia del informe al advertir que la violencia en Colombia ha sido “como un espejo roto, en el que no nos podemos mirar de cuerpo entero”, y concluyó: “si no sabemos quiénes somos, qué nos ha pasado, jamás podemos salir de esa definición de violencia”.

El Archivo General de la Nación declarará Bien de Interés Cultural tanto el informe final, como el acervo documental.