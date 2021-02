Gaviria, quien no ha oficializado su aspiración todavía, ya ha aceptado que esa aspiración política la está evaluando y además ha tenido acercamientos con sectores del centro con el propósito de buscar una consulta interpartidista.

Una de las promotoras es la codirectora de juventudes liberales, Marla Gutierrez, quien en conjunto de estudiantes de varias universidades empezarán a elaborar la plataforma y programa de gobierno que presentará a Alejandro Gaviria como candidato presidencial.

Lea también: Embajador Alejandro Odóñez y su esposa dieron positivo para Covid-19

Gaviria sostuvo que de llegar a presentar su nombre como candidato presidencial lo hará como una opción que recoja sectores sociales, movimientos afro, agremiaciones campesinas, líderes universitarios y el Partido Liberal.

Para la líder estudiantil “queremos que Alejandro Gaviria sea el presidente de Colombia. Es un académico que brinda garantías de preparación, de experiencia; de honestidad, de humanismo, de grandes soluciones para esta crisis de desigualdad e inequidad por la que atraviesa Colombia”.

Gutiérrez señaló que no han “pedido permiso” a Gaviria y resaltó que lo hacen porque “nos une en torno a su nombre que estamos cansados de la polarización, los extremos y la politiquería que representan los que actualmente se reúnen a ver si les toca una gobernación o algún cargo. Acá pensamos en Colombia, no somos un grupo de vanidades pasajeras y no pensamos en individualismos, eso nos ha enseñado Alejandro Gaviria y eso queremos para Colombia”.

Además: A juicio disciplinario policías vinculados en muerte a reclusos en Soacha

En el propósito de impulsar a Gaviria ya se han abierto grupos de redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, y además ya establecieron reglas para reunirse vía zoom y tienen incluso afiches diseñados con la imagen de Alejandro Gaviria, que dice “Échale cabeza, Alejandro Gaviria presidente 2022- 2024”.

Desde hace un año congresistas liberales como Iván Darío Agudelo, el expresidente de la Cámara Alejandro Chacón y el expresidente del Congreso Lidio García, lo vienen postulando como el candidato del Partido Liberal a la presidencia de la republica.

Entérese: JEP cita exjefes de las Farc para que entreguen verdad sobre caso Gómez Hurtado

“Una fuerza de sectores sociales, de la academia, de las juventudes, de guardas del medio ambiente, de empresarios y diferentes sectores políticos creemos que Alejandro Gaviria es el hombre que puede acabar con la polarización y la crisis social por la que atraviesa Colombia”, indicó el senador Agudelo.

Gutiérrez informó además que el movimiento universitario se reúne día de por medio vía zoom, “ya trabajamos en la plataforma de gobierno de Alejandro Gaviria, un humanista que necesita Colombia para el 2022, no podemos esperar que a que nos hagan la tarea, queremos menos desigualdad y menos inequidad para esta sociedad”.