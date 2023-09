La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura en contra del exsenador de Cambio Radical, Arturo Char, por presuntamente estar vinculado a la compra de votos y violación de topes electorales en los cuales también participó la excongresista condenada, Aida Merlano Rebolledo.

En la providencia del alto tribunal también se le pidió a la Interpol emitir circular roja para dar con su captura, toda vez que luego de que el exsenador de Cambio Radical renunciara a su curul para dedicarse a su proceso judicial, cambió su lugar de residencia y ahora vive en Key Biscayne, en Miami.

Pese a que está en otro país, en sus redes sociales el mismo Arturo Char anunció que es respetuoso de las decisiones de las autoridades de Colombia y afirmó que las declaraciones de Aida Merlano, que lo 'salpicaron', son mentira.

"Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica", escribió en su cuenta de Twitter el excongresista tras conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia se dio debido a que, el material probatorio que tiene, vincularía al exsenador de Cambio Radical, cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con hechos de corrupción en los que habría participado la dos veces condenada Aida Merlano.

Para el alto tribunal, Arturo Char hizo parte de la denominada 'Casa Blanca' que estuvo ubicada en Barranquilla durante octubre de 2017, previos meses de las elecciones regionales de 2018.

En dicho lugar se habrían movido altas sumas de dinero para financiar, de forma irregular, la campaña de Merlano al Senado y la de Lilibeth Llinás a la Cámara de Representantes.

Cabe recordar que Aida Merlano fue condenada a 11 años de prisión por corrupción al sufragante, pero la Corte Suprema de Justicia la volvió a condenar en 2022 a otros cinco años de cárcel por violar topes electorales en la contienda política de 2018.