Este último caso fue denunciado por la misma comunidad campesina, al indicar que la joven fue atacada con arma de fuego por un sujeto, quien después huyó de esta vereda.

Luego de esto, y gracia a la intervención humanitaria de algunos líderes de la zona, el cadáver de la joven fue llevado al puesto de salud de esta localidad rural, donde las autoridades ya conocieron el caso.

“La gente no aportó mucha información sobre lo sucedido, solo el nombre de la víctima, ahora buscamos esclarecer esta situación”, indicaron funcionarios judiciales que atendieron a las personas que reportaron este homicidio.

De esta forma se conocía la segunda muerte violenta de una mujer en el norte del departamento, en menos de un día. Por eso las reacciones por este fenómeno no hicieron esperar, más cuando dentro de los reclamos que existen en el marco del paro nacional está el cese de la violencia de género en el país.

Y las cifras justifican esas exigencias de detener esa violencia hacia ellas. De acuerdo con datos aportados por la Ruta Pacífica de Mujeres en el Cauca, en este 2021 son ya 31 feminicidios los registrados en esta zona del país

“Los casos tienen que ser más, nosotras siempre manejamos las cifras con esa claridad de que no hay un dato unificado a nivel institucional, porque las secretarías tienen un número, medicina legal otro, asimismo la Policía. Y sabemos que hay casos que no se han incluido en los registros oficiales, porque no hay cuerpo”, expresan las integrantes de este colectivo que defiende los derechos de las mujeres en el Cauca.

Por eso, en medio del paro nacional, las mujeres se movilizaron por las principales calles de la Ciudad Blanca para visibilizar esta clase de fenómenos, más en una zona donde las autoridades no tienen el control de muchas zonas, como el caso registrado en Timba, donde la misma comunidad se vio en la obligación de trasladar el cadáver de la adolescente hacia el puesto de salud.

“El Cauca es como un déjà vu en este tema, es siempre lo mismo, vuelve y pasa, las dos últimas mujeres que perdieron la vida son de comunidades étnicas, entonces uno se pregunta qué está pasando en los cabildos, en los consejos comunitarios afro, por qué no están trabajando en este tema, deja que predomine esa cultura de acabar con la mujer y luego no pongo la cara, dejando a la deriva los hijos, entonces esto ya se volvió paisaje en esta región”, expresó la lideresa social y defensora de los derechos de las mujeres, Claudia Quintero Rolón.

Sin embargo, y luego del espantoso feminicidio registrado en la vereda El Nilo, las comunidades indígenas reconocieron la gravedad del hecho y plantearon la posibilidad de educar a sus integrantes para evitar esta clase situaciones.

“Hacemos un llamado a las comunidades, especialmente a las familias, padre e hijos a conversar y reflexionar entre sí para evitar situaciones como estas, que generan desarmonías y enlutan a nuestros hijos e hijas”, reza parte del comunicado que emitieron tras la muerte de María Teresa Pilcué a manos de su ex compañero sentimental, quien se suicidó tras truncar la vida de esta ciudadana.

Con estos casos, entonces, deja entrever que en el departamento hay un panorama violento e intolerante para las mujeres, quienes buscan por todos los medios evitar que sucedan situaciones como las padecidas por la comunera y la adolescente de Timba, Buenos Aires.