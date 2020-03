María Claudia Daza Castro, asesora del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, anunció su renuncia al cargo “ante la pérdida de confianza” del senador.

Uribe Vélez minutos antes de conocerse esta dimisión, expresó por su cuenta de Twitter que la mujer que habla en una grabación que se le intervino al presunto narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el ‘Ñeñe’, sería María Claudia.

En un comunicado, Daza Castro afirmó que no acepta y “rechaza enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación que -de ser cierta- sería completamente contraria a lo que ha sido mi vida de servicio abnegado y leal a una persona y a una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto”.

En otro de los puntos, María Claudia afirma que “mi sacrificio mediático, exponiéndome sin pruebas como responsable de lo que nadie hizo, solo entrega insumos a los enemigos de las causas del uribísmo y del Gobierno, pero nada esclarece. Temo que los audios sean apócrifos y la supuesta transcripción no resulte ser más que otra fabricación de los malquerientes de Álvaro Uribe Vélez”.

En el trino publicado por Uribe, el senador afirma que un periodista le confirma que la transcripción del audio corresponde a Daza Castro.

“De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud”.

En las transcripciones de los supuestos audios, que fueron revelados por varios medios de comunicación, estaría involucrado el difunto narcotraficante José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, hablando de la supuesta compra de votos para, aparentemente, beneficiar a la campaña presidencial de Iván Duque en las pasadas elecciones.