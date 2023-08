“Orión me envió un carro por una aplicación para que me recogiera y me llevara a su casa en Bello, en San Jacinto. Su casa era de tres pisos, en el último estaba su habitación, estaba llena de espejos. Él sabía que tenía 16 años”, contó la víctima en un testimonio revelado a medios nacionales.

“Cuando nos desvestimos me dijo que no le gustaba que tuviera vellos en las piernas ni en ninguna parte, entonces me hizo depilar, a mí eso no me gustó, me sentía incómoda, tuvimos relaciones y me pagó 250.000 pesos, luego me pidió el taxi”, contó una de las menores identificadas por la Policía.

Desde el mes de abril, cuando una de las víctimas alertó a las autoridades, la Policía le seguía la pista a Orión. Durante una jornada de atención a menores de edad de la Policía en el departamento de Antioquia, una joven se acercó a una de las mujeres policía de la Dirección de Protección para contar la aterradora historia.

La menor señaló que un extranjero estaba en Medellín ofreciendo dinero a niñas entre los 14 y los 17 años a cambio de tener relaciones sexuales con él. “Él manda una especie de mensaje de difusión en Facebook”, comentó una menor a la uniformada.

La investigación reveló que Orión ingresó al país en 23 ocasiones para acechar menores de edad. Al parecer, luego de ganarse la confianza de las niñas, les imponía cómo vestirse y hablar. Incluso, las obligaba a consumir marihuana en diferentes presentaciones.

Luego de conocer las alarmantes denuncias, las autoridades detectaron que Orión pretendía acercarse nuevamente a menores de edad durante la Feria de las Flores de Medellín a finales de julio e inicios de agosto. Gracias a la reacción policial, el hombre fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado.

“Con nuestra Fiscalía se le imputan los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acto sexual con contenido pornográfico con menor de 18 años, además, explotación sexual comercial con menor de 14 años”, detalló el coronel Juan Pablo Cubides, director de Protección de la Policía, sobre este depredador de niñas.

En cuanto al material que el sujeto grababa en los encuentros sexuales, las autoridades judiciales indagan si se distribuía en redes de pornografía. “Por el momento, se sabe que era para mirar los videos cuando estaba en otros países”, comentó la líder del caso.