El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, hace un mes aseguró que a finales de 2020 se harían las perforaciones de los pilotos de investigación de fracking. La petrolera estatal ya trabaja en las líneas base de esta técnica, pero incluso advirtió que depende de que el Gobierno defina los protocolos necesarios para dar el próximo paso.

Por eso llamó la atención que el Ministerio de Energía entregó el proyecto de decreto que definirá las reglas para los pilotos de yacimientos no convencionales, es decir perforaciones con fracking. Desde la noche del 26 de diciembre, hasta el 20 de enero, el Gobierno tendrá un periodo abierto para recibir comentarios de todos los sectores tanto quienes apoyan la iniciativa, como los que no; esto con el ánimo de tener comentarios sobre cómo debería ser esa reglamentación.

Las consideraciones que tendrá el decreto

Cuando se publique el decreto, el Gobierno ya tiene unas reglas que incluirá en él con las cuales las compañías petroleras se tendrán que basar para los pilotos de proyectos como los de fracking.

Uno de los primeros puntos señala que la reglamentación para los proyectos piloto surgió tras las recomendaciones de una Comisión Interdisciplinaria e Independiente de 13 expertos nacionales e internacionales, que fueron publicadas en abril de 2019 y que ya ha venido acogiendo el Gobierno Nacional, y tras la autorización explícita del Consejo de Estado.

Los proyectos piloto se ejecutarán en tres etapas: condiciones previas, exploración y monitoreo, y evaluación. La exploración estará sujeta a la expedición de licencia ambiental.

El documento también aclara que “durante todas las etapas de los proyectos piloto se debe asegurar la transparencia y el debido acceso a la información pública, así como el fortalecimiento institucional de todas las entidades involucradas”.

Fracking elevaría reservas de gas a 50 años

Con la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC), a través de la fracturación hidráulica del suelo (fracking), la autosuficiencia de gas en el país se elevaría 50 años más, una cifra que representaría, a modo general, cinco veces más de los 9,8 años que actualmente están probados, según el más reciente Informe de Gas Natural 2019, realizado por Promigas.

El documento detalló que, con la implementación del fracking, se aumentarían hasta en 24 terapies cúbicos las reservas de gas en Colombia.

Más allá de los retos y desafíos que presenta el sector a mediano y largo plazo, el documento muestra una radiografía completa sobre este combustible: no solo desde la parte técnica, sino también desde la cobertura, el consumo y el gas natural vehicular. En conclusión, detalla que si bien actualmente el país tiene 3.782 gigapies cúbicos en reservas, es necesario trabajar en cuatro ejes para no poner en peligro el abastecimiento: la exploración costa afuera, los no convencionales y la importación, ya sea vía regasificadoras o desde Venezuela.