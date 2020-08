$!Así funcionará el 'toque de queda' y el 'pico y cédula' este fin de semana en Santander

El segundo momento iniciará el mismo sábado 8 de agosto a las 6:.00 p.m. y regirá hasta el lunes 10 de agosto a las 5:00 a.m.. El domingo 9 de agosto habrá toque de queda todo el día.

El primero comenzará este jueves a las 7:00 p.m. en todo el departamento. La medida se extenderá hasta el sábado 8 de agosto a las 5:00 a.m.. Esto significa que este viernes 7 de agosto la restricción estará vigente durante todo el día.

Este viernes siete de agosto se celebran 201 años de la Batalla de Boyacá. Por eso será día festivo en todo el territorio nacional. Sin embargo, debido al Covid-19 no habrá desfile, ni aglomeraciones. Operarán las medidas dispuestas por los gobiernos locales y el Gobierno nacional.

El domingo 9 de agosto nadie podrá salir a abastecerse y la medida volverá a operar el lunes 10 de agosto desde las 5:00 a.m. con las cédulas cuyos números terminen en 3 y 4.

Esto significa que el sábado 8 de agosto podrán salir a abastecerse y hacer sus respectivas diligencias las personas cuyas cédulas terminen en los dígitos 1 y 2. Lo podrán hacer desde las 5:00 a.m., hasta las 6:00 p.m., cuando comience a operar de nuevo el toque de queda.

Según lo acordado por las autoridades de Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, San Gil y Girón, los días festivos no operará el 'pico y cédula' debido al 'toque de queda'.

Este viernes, por ser festivo, no operará el 'pico y placa' en la capital santandereana. Sin embargo, el sábado 8 de agosto la medida volverá a regir. La restricción la tendrán las placas terminadas en 9 y 0. Comenzará a las 9:00 a.m. y terminará a la 1:00 p.m..

Horario para hacer deporte

Durante el viernes 7 de agosto ninguna persona podrá salir a realizar actividades deportivas debido al 'toque de queda'. Tampoco lo podrán hacer el domingo 9 de agosto.

Sin embargo, el sábado 8 de agosto, quienes deseen realizar alguna actividad física, lo podrán hacer desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.. Si no pudo hacerlo en este lapso de tiempo, deberá esperar hasta el próximo lunes 10 de agosto.

¿Habrá Ley seca?

No habrá Ley Seca. No obstante, está prohibido el consumo de licores en espacios abiertos y establecimientos de comercio, al menos hasta el próximo 1 de septiembre. Aún así, no está prohibido el expendio de bebidas.

Si vengo de otro departamento, ¿Qué debo hacer para llegar a Santander?

Para ingresar a Santander, las personas deben presentar la prueba PCR de Covid-19 no superior a los 5 días.

Si va a salir del departamento, deberá revisar las disposiciones que tengan los otros entes territoriales.

La medida aplica tanto de forma terrestre, como aérea.

Tenga en cuenta que este fin de semana aplica el 'toque de queda' en todo el departamento durante el viernes 7 de agosto y el domingo 9 de agosto. Esto significa que solo durante el sábado 8 de agosto podrán movilizarse quienes tengan permiso para hacerlo.