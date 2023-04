En la noche de este martes, 25 de abril, se conoció que el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros para una reestructuración en el Alto Gobierno.

El revolcón ministerial, que se da a tan solo nueves meses de estar en la Casa de Nariño, se produce justo cuando los partidos Conservador, la U, Cambio Radical y el Liberal se han declarado en oposición a la reforma a la salud y tienen injerencia en varias de las carteras ministeriales.

Según se ha podido conocer, el jefe de Estado reorganizará su gabinete ministerial. Algunos de los actuales funcionarios saldrán del Alto Gobierno mientras que otros se podrían reacomodar en otras carteras y dependencias.

La reestructuración en la Casa de Nariño también se da luego de que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, revelara un informe técnico y financiero en el cual se detalla el impacto de la reforma a la salud en 10 años, que sería de $113 billones.

Dicho informe fue entregado hoy al senador liberal Alejandro Carlos Chacón como respuesta a un derecho de petición. Sin embargo, al presidente Gustavo Petro le incomodó la cifra y afirmó que dichos valores corresponden a años anteriores.

De igual forma, la semana anterior la ministra de Agricultura, Cecilia López, se fue lanza en ristre contra la jefa de la cartera de Minas, Irene Vélez, por la transición energética que quiere liderar desde su cartera. Incluso afirmó que, tras las críticas, no le importa si la "echan".

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, indicó la ministra de Agricultura.

Los que irían de salida

En los últimos meses de Gobierno varios ministros han sido fuertemente criticados y llamados al Congreso de la República a debates de moción de censura.

Es el caso, por ejemplo, de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha sido citada en dos oportunidades a la Cámara de Representantes a censura. Sin embargo, ninguna prosperó.

Lo mismo ha pasado con el canciller Álvaro Leyva Durán, quien también tuvo que ir a un debate similar por los cuestionados nombramientos en las embajadas y consulados, además de su gestión como "canciller de la paz", según los congresistas.