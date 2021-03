El Juzgado 28 penal circuito anunció que la audiencia de solicitud de preclusión del exsenador Álvaro Uribe Vélez, se llevará a cabo el próximo 6 de abril desde la 8:00 am.

El expediente que se adelanta está relacionado por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal, el cual ha sido toda una controversia durante los últimos meses.

El Juzgado 28 penal con función de Conocimiento de Bogotá, tras sorteo del centro de servicios judiciales de Paloquemao, será el encargado de estudiar la reciente petición del fiscal del caso, Gabriel Jaimes: precluir la investigación contra el líder natural del Centro Democrático.

El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, el pasado 5 de marzo, argumenta que algunas conductas que se le imputan al expresidente no tienen el carácter de delito y otras que si lo tienen no se le pueden atribuir a él, de ahí que solicite que cese la investigación penal.

“Luego de la valoración integral de los elementos probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al ex congresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Jaimes quien ha sido cuestionado por los representantes de las víctimas en el proceso, en este caso, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, asumió la investigación de Uribe una vez renunció a su curul en el Congreso de la República.

Cabe mencionar que el proceso del expresidente era llevado por la Corte Suprema de Justicia y en medio del mismo solicitó detención domiciliaria, porque según la ponencia del magistrado César Reyes, había pruebas indiciarias en contra del ahora exsenador.

Si bien, la ponencia de más de 1.500 páginas da cuenta de una serie de pruebas en contra de Uribe, el fiscal Jaimes decidió adelantar otras diferentes, de ahí que la última decisión en el proceso es la revisión de una sim card encontradas en la celda de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Uribe, que, supuestamente tendrían información sobre conversaciones sostenidas entre este y el senador Cepeda.

Así mismo, citó a Monsalve a rendir testimonio dentro del proceso, pero este se negó a presentarse a declarar, según manifestó su abogado, Miguel Ángel del Río Malo, porque no tenía garantías para presentarse.

No obstante, el balón ahora está en manos del juez quien deberá no solo conocer los argumentos de la Fiscalía, sino también de las víctimas y, según el presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, las pruebas que practicó el alto tribunal, y con base en ello tomar una determinación.