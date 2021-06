En esta diligencia efectuada de manera virtual, la Fiscalía se comprometió a que en la próxima sesión: “se habrá cumplido con cada una de las observaciones frente al descubrimiento total que hizo la Fiscalía, y reitero que no se darán solicitudes frente a aplazamientos o suspensiones para la verificación de la totalidad de los elementos de la defensa y se espera que ese día se pueda dar trámite al siguiente punto de la audiencia con la enunciación de los elementos por las partes”.

En medio de esta diligencia la delegada del Ministerio Público le hizo un fuerte reclamo al abogado de Juan José Salazar, Andrés Felipe Caballero, porque: “mientras la defensa del abogado Cadena ha sido muy prolija y activa en la realización de audiencias en enunciación de elementos y testigos, por parte del doctor Caballero no tenemos ninguna audiencia de garantías, no ha habido ninguna enunciación, y estamos ya con un avance de la audiencia preparatoria en la cual hoy venimos y el doctor caballero no trajo ni siquiera una enunciación”.

Frente a esta acusación el abogado defensor respondió que ya tenía un documento de enunciación para entregar a las partes y que no entendía el llamado de atención de la Procuraduría.

Cadena y Salazar son investigados por ofrecer dinero y asesorías jurídicas al exparamilitar Carlos Enrique Vélez para cambiar su testimonio para favorecer al expresidente Álvaro Uribe en el proceso que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia.

Cadena además habría ofrecido asesoría jurídica en los procesos que se adelantan en contra del señor Vélez y el pago de 200 millones de pesos, de los cuales alcanzó a entregar o pagar efectivamente a diferentes personas la suma de 48 millones de pesos, con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la honorable Corte Suprema de Justicia.