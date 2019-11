Desde el año 1997 la Corte Constitucional solicitó al Congreso legislar sobre la aplicación de la eutanasia en Colombia, y después de varios intentos, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca regular el derecho a morir dignamente mediante la modalidad de la eutanasia.

El proyecto es de autoría del representante liberal por el Valle del Cauca, Juan Fernando Reyes Kuri, quien explicó que se busca legislar las disposiciones que existen hoy en Colombia frente a la eutanasia, que se contemplan en las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014 y T-544 de 2017, como también por algunas resoluciones del Ministerio de Salud.

El tema de la eutanasia en Colombia tiene una larga historia, desde el momento en que se empiezan a trabajar los debates con relación a la despenalización de lo que hubo en lo que llamaron en su momento “homicidio por piedad” y que empezaron a señalar la importancia de que las personas pudieran tener autonomía en la toma de decisiones respecto de su propia vida, explica Diana Pulido, Psicóloga e Investigadora de la Universidad Piloto de Colombia.

Así mismo, considera que el Proyecto de Ley llega en un buen momento en el sentido de que se han dado muchas largas al asunto y que es importante contar con unos procedimientos mucho más estandarizados y amparados por la ley: “Lo que busca este proyecto es reglamentar lo que de hecho en Colombia ya se estaba trabajando porque la Corte Constitucional ha garantizado desde el 97 la eutanasia a partir de decisiones de tutela y otras resoluciones”.

En términos de derecho, argumenta Pulido, algunas personas acudirán al derecho de la vida, que está dentro de los derechos humanos que dice que toda vida debe ser vivida y es digna de ser vivida. Sin embargo, también hay otras posturas filosóficas o sicológicas, en el sentido que “si no tenemos la capacidad de vivirla dignamente porque una enfermedad nos la quitó, tenemos el derecho humanitario (con el cual debemos contar) con esa muerte digna y por supuesto la eutanasia reglamentada es lo ideal”.

En este mismo sentido y desde la parte jurídica, María Susana Peralta Ramón, autora del artículo ¿Matarse, sinvergüenza?” publicado en la revista Asociación Cavelier, considera que es un paso importante y es la oportunidad para subsanar las incoherencias jurídicas que existen en el “homicidio por piedad”, la “ayuda al suicidio” y “la eutanasia” y que se logren poner de acuerdo y fijar una normatividad.

Es importante teniendo en cuenta que “la dignidad humana tiene dos componentes tanto en la vida como en la muerte. Morirse de manera indigna no es compatible con el principio de dignidad humana que rige a todo el ordenamiento jurídico”, tal y como fue planteado en la demanda de constitucionalidad contra el delito de “homicidio por piedad” por el magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, explica Peralta Ramón.

Posición de la iglesia

Roque Julio Quintero Rueda, párroco en Bucaramanga, explica que la iglesia católica no solo en Colombia sino en el mundo considera que la vida es un valor inalienable, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, hay que respetar la vida en todas sus formas y no se pueden buscar medidas que atenten contra la vida o que ayuden a quitar la vida a ninguna persona. Hay momentos de una enfermedad terminal o una malformación del feto y en ese sentido la iglesia invita a la ciencia médica para que avance para mejorar la calidad de vida de los enfermos, buscar paliativos para sobrellevar la enfermedad, pero no que acelere la muerte.