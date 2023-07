Después de que el canciller Álvaro Leyva anunciara que se le suspendería el pago del salario al saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, él mismo salió en defenderse en su cuenta de Twitter, asegurando que solo había recibido el 25 %, que él lo había solicitado así. Además, contó que está afuera del país.

“En junio solo recibí el 25% de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia NO REMUNERADA que negaron y en la que he insistido. Para los ‘preocupados’, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país”, trinó Benedetti.

Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la decisión de suspender el pago del salario de Armando Benedetti, quien había sido designado como el embajador de Colombia en Venezuela, pero que nunca llegó a desempeñar sus funciones en Caracas. Esta medida se ha tomado tras una serie de acontecimientos y declaraciones polémicas que han rodeado la figura de Benedetti en los últimos días.

La decisión fue tomada por el canciller Álvaro Leyva y lo hizo a través de su Dirección de Talento Humano de la Cancillería, que expidió la resolución 4570 del 22 de junio de 2023, en la que determinó “ordenar el descuento de los salarios, desde el día 7 de junio hasta el 22 de junio de 2023 a Armando Benedetti Villanada”, se lee en el oficio.

Pues en ese periodo Benedetti nunca dio razón de por qué dejó su puesto de trabajo, según lo que aseguró la entidad del Gobierno.

A pesar de que se había aceptado su renuncia el 5 de junio, el Ministerio emitió un decreto que ampliaba las funciones de Benedetti como embajador hasta el 23 de junio, fecha solicitada por el propio funcionario. Sin embargo, Benedetti no regresó a Caracas durante este periodo, generando incertidumbre sobre su paradero y compromiso con el cargo.

El canciller Álvaro Leyva hizo pública la renuncia de Benedetti, al que calificó como drogadicto, lo cual aumentó la controversia en torno a su ausencia y su idoneidad para desempeñar el cargo diplomático.

En respuesta a un memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores, Benedetti afirmó que se encontraba en Colombia por requerimiento del presidente Gustavo Petro y que había solicitado una licencia no remunerada para atender asuntos personales. Sin embargo, el Ministerio no encontró evidencia de dicha solicitud y emitió una resolución ordenando el descuento de salarios al embajador.