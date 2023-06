En W Radio, Daniel Coronell reveló la que habría sido una de las reuniones que sostuvieron el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro luego del escándalo de los audios filtrados y de la prueba de polígrafo en la Casa de Nariño, a Marelbys Meza.

Según el periodista, el hoy exdiplomático le contó que el pasado lunes festivo, en un hotel de Bogotá, sostuvo un encuentro con el líder del Pacto Histórico.

"De acuerdo con la versión de Benedetti recibió previamente la razón de la hora y el lugar donde debía estar y el presidente detuvo intempestivamente su nutrida caravana de seguridad, se bajó en ese hotel y se sentó en una mesa reservada con Armando Benedetti, lejos de casi todas las miradas y oídos", afirmó Coronell.

Entre tanto, el presidente Petro le habría respondido que no se dio dicha reunión y que, además, desde hace mucho no se ve con Benedetti.

"Para tener las dos versiones de la historia le escribí al presidente Gustavo Petro para que me confirmara la realización de la reunión y me respondió esta madrugada en un mensaje de texto que dice: 'Hace mucho no lo veo. El lunes festivo lo dediqué en Palacio a consejo de seguridad y de ministros. Llegamos hasta la medianoche organizando la sesión de Gobierno en La Guajira'", sostuvo el informe.

Las versiones del mandatario y del exembajador se producen después de que estallara un escándalo en la Casa de Nariño y que vincularía al exsenador Armando Benedetti.

Este episodio tendría 'chuzadas', presiones y hasta declaraciones de presunta financiación irregular a la campaña presidencial.

Ante esto, tanto Armando Benedetti como Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, se vieron obligados a abandonar sus cargos en el Alto Gobierno.