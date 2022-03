La cita, según confirmó la Corte, será el próximo viernes y se dará como una ampliación a la declaración inicial que ya había entregado el senador en el que negó todos los hechos de los que se le acusan.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, la información recolectada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, permitió identificar presuntas irregularidades en patrimonios en manos del senador para periodos entre 2014 y 2017.

En medio de esas indagaciones, el ente de control ocupó ocho inmuebles del senador para extinción de dominio. Dichos bienes, según la Fiscalía, están a nombre de Armado Benedetti y tres personas más y tienen un valor aproximado de 8.000 millones de pesos. De ellos, la mayoría están ubicados en Bogotá, Atlántico y Meta.

Tras conocer la cita, Benedetti reaccionó en su cuenta de Twitter. “Hace 1 año me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito. Como no hubo ni un testigo ni una prueba, cambian el delito sin justificación ¿eso no es persecución? No me están investigando, están buscando un delito. Llevo 7 investigaciones, 300 testigos y nada que me sueltan”.