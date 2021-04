La alcaldesa Claudia López detalló que "decretamos alerta roja hospitalaria, seguimos con pico y cédula todos los días hasta el 19 de abril. Vamos a volver a repetir el esquema cuatro - tres. Desde el jueves a la media noche y hasta el lunes a las 4:00 a.m. será cuarentena general. Le pediremos en particular al sector público y universidades, un esfuerzo grande en estudio virtual. Les pedimos a las universidades que hasta 30 de abril sean casi 100% virtual".

Restricciones en entradas y salidas de la ciudad

Claudia López también detalló que "con la Gobernación de Cundinamarca repetiremos el mismo operativo de controles de Policía, Ejército en 10 peajes de salida de Bogotá. No estamos en puente ni fin de semana de paseo. Si no es nada de fuerza mayor, los vecinos de Cundinamarca no deben venir. Por eso habrán puestos de control". Es decir que si usted no tiene una causa justificable, las autoridades podrán impedir los pasos de movilidad.

De hecho, si una solicitud de UCI se origina en Bogotá, se va a tratar que sea atendido en algún municipio y no se traslade a la ciudad, mientras que lo mismo pasará si ocurre lo contrario de un paciente de la capital.

"Esta tercera ola está muy agresiva, por eso invito a los bogotanos además de la cuarentena, por favor, tenemos 178 puntos de tomas de prueba PCR, cualquiera que tenga algún síntoma debe ir a tomarse la prueba. Hemos acordado con las EPS puestos en los nueve portales de Transmilenio que se instalarán desde este 14 de abril", agregó López.

Ciclovía estará habilitada

Pese a que la cuarentena estará vigente desde el jueves, la red de ciclovías de la ciudad estarán habilitadas. "El domingo aunque estaremos en cuarentena vamos a tener abierta la ciclovía y los parques, dado que las familias pueden salir una hora al aire libre. Preferimos que salgan un rato el domingo, regresen a su casa y sigan cumpliendo la cuarentena".