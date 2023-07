En las últimas horas se conoció un video por las redes sociales, en la que un hombre asesina violentamente a un oso hormiguero. El hecho, inmediatamente se conoció, ha causado repudio total. La comunidad y ambientalistas han pedido que el caso no quede en la impunidad y que el agresor responda ante la ley.

Los hechos se habrían presentado el 30 de junio en El Cerrito, Valle del Cauca, y un hombre que sería trabajador de la empresa Ingenio Providencia mató cruelmente a un oso hormiguero, luego de atacarlo con una pala. La agresión quedó grabada en video y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En el material audiovisual se oyen a otras personas que serían compañeros del agresor diciéndole que no matará al animalito: “no lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, gritaban los hombres que presenciaron el hecho.

Sin embargo, ninguno intervino para evitar la situación. Asimismo, el trabajador ignoró las suplicas de sus compañeros y dijo: “no me importa, voy a matarlo”.

Rechazo total

Por su parte, la empresa Ingenio Providencia se pronunció y a través de un comunicado de prensa rechazaron el hecho y anunciaron que tomaran las medidas correctivas necesarias con el trabajador.

De igual manera, La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) lamentó el hecho y a través de su página web manifestó: “le pedimos al público que nos ayude a identificar a esta persona para hacer que caiga contra él todo el peso de la ley. Sus acciones son un delito tipificado en la normatividad y haremos todo lo que este a nuestro alcance para que se le judicialice”.

Además, agregaron que este hecho será puesto en conocimiento a la Fiscalía y otras autoridades para que castiguen la conducta violenta del hombre. Asimismo, reiteraron que los animales de la vida silvestre tienen derecho a la vida y merecen nuestro respeto y protección e hizo una invitación para que la persona que conozca al agresor lo denuncie.

Por su parte, desde el Movimiento Animalista del Valle, manifestaron “su rotundo rechazo” frente a este lamentable caso. Además, realizaron una invitación a Ingenio Providencia y Asocañas para hacer una sensibilización a sus trabajadores que tienen contacto directo con los animales para que reciban una capacitación con especial énfasis en la “conservación de la vida y el respeto y reconocimiento de los animales como seres sintientes”.