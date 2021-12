La donación de cabello es el acto más consciente que se pueda tener sobre el cáncer, por ello en esta Navidad Fincomercio creó una campaña que busca incentivar la donación de cabello para alegrar la vida de muchas mujeres de estratos 1, 2 y 3, que han perdido su cabello a raíz de la enfermedad, dado que una peluca de cabello natural puede costar hasta $6 millones.

El cabello, sin duda, es una parte fundamental de una mujer. Para muchas es sinónimo de belleza, vanidad, seguridad, entre otros aspectos. De allí la importancia de la donación para pacientes oncológicos.

“Vamos a encargarnos de recoger el cabello, de llevarlo a nuestro aliado y de cuidar que las pelucas sean elaboradas por una familia de maestros artesanos que desde hace medio siglo solo trabajan con pelo natural, porque queremos que la peluca que cada mujer reciba sea símbolo de apoyo, solidaridad y amor en una donación hecha con lo mejor de lo mejor”, aseguró emocionada, Gloria Gutiérrez, Subgerente Fincomercio.

Para una mujer que se somete a tratamiento contra el cáncer es algo que va más allá de la simple vanidad o estética. Es un suceso infortunado que causa serios perjuicios en la autoestima.

Son muchas las mujeres con cáncer que optan por las pelucas, otras por turbantes y gorros, pero en algunas ocasiones por su capacidad económica no pueden comprar una peluca, dado que el precio es alrededor de $1 millón, dependiendo del largo, sintéticas se consiguen en $100.000 o menos.

Por dicha razón Fincomercio, le pide a la ciudadanía donar su cabello, pues según Gloria “Se necesitan de 9 a 10 mujeres para que una sola vuelva a tener cabello”.

¿Pero qué tipo de cabello puedo donar?

El tema de la donación es algo muy importante que ayuda mucho en la autoestima, la seguridad y tranquilidad de una mujer durante el proceso.

El largo debe ser mínimo 25 centímetros, no importa si el pelo es lacio, crespo, con canas, con queratina o tinturado, todos son bienvenidos. No debe ser recogido del piso en una peluquería porque no sirve, ni tampoco ser empacado mojado en bolsas plásticas. Debe ser cortado al hacer una cola de caballo y recogido inmediatamente con un caucho.

En la actualidad dicha campaña se está realizando en Bogotá. Se espera que antes de finalizar el año llegué a Santander, para que de esta manera los ciudadanos se pueden acercar a realizar la donación.

"La invitación es para que las mujeres que deseen donar su cabello, se vaya preparando y analizando, tan pronto tengamos la fecha y los puntos donde se recogerá el cabello en Santander se los estaremos comunicando, la idea es ayudar a la mayor cantidad de mujeres que se pueda en el departamento” manifestó Gloria.

Por otra parte cabe resaltar que ante la donación se busca que un grupo de expertos estilista acompañen a las mujeres para que estas obtenga un nuevo look.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte médica en mujeres colombianas, cobrando anualmente la vida de 4.411 personas, según Global Cancer Observatory 2020.