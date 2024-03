Cambió el horario de la rumba en Cali, medida promueve el orden y la seguridad

La Alcaldía de Cali ha respondido a las necesidades de seguridad y control del espacio público con la modificación del horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos en la ciudad.

A través del Decreto 0134, la Administración Municipal estableció que los negocios autorizados para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en su interior podrán operar hasta las 3:00 a.m., mientras que aquellos locales que solo expendan licor y no permitan el consumo en el lugar tendrán un horario de cierre hasta la 1:00 a.m.