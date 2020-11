Cambios en APP para expedición del Galeón San José antes de 2021

Precisamente, por el futuro del galeón, la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido manifestó, por medio de un comunicado a la opinión pública, su preocupación por el silencio prolongado del Estado sobre la gestión que debe realizarse para rescatar los restos de la embarcación.

De paso, recalcó que “contratar una empresa cazatesoros para rescatar el galeón San José es altamente inconveniente porque el interés de estas firmas se centra solo en la parte mercantil y riñe con el deber de la Nación de proteger su patrimonio”.

¿En qué va el proceso?

De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, el “silencio” está sustentado en que la pandemia paró un poco el proceso de reajuste contractual, pero “antes de que termine el año tendremos todas las definiciones legales bajo la nueva modalidad del galeón”.

“Todo el sitio del naufragio es considerado como una unidad Patrimonio Cultural de los colombianos, eso implica que lo que se había pactado antes con los ingleses ya no se puede hacer y toca cambiar toda la estructura de la APP porque no se pueden llevar ni una astilla del galeón, eso es patrimonio imprescriptible e inalienable, es decir, no se puede entregar nada para ningún propósito distinto. Esto es para que los colombianos lo conozcan y sea parte de la historia”.

“El galeón está muy profundo. Solo pocos equipos pueden llegar hasta allá y no se trata de meter una pala y sacar todo, sino de descubrir, por ejemplo, la alimentación de los marinos de la época, porque según las fotos aún están las ollas de la cocina.

“Esto cambió de una expedición para sacar un tesoro a una para hacer arqueología, donde todo se queda en Colombia y eso es todo lo que se está cambiando”, dijo.

Cooperación internacional

Otro de los aspectos resaltados por Gómez Alzate es que el objetivo es que el país no tenga que destinar recursos para esta expedición, ya que es una iniciativa privada.

“Cuando acabemos de resolver la contratación pasaremos a los recursos, donde esperamos contar con cooperación internacional. Hay varios países que han manifestado su interés porque ahí está la historia de América Latina y eso genera interés en el mundo entero”.

Mientras todo eso pasa, el funcionario agregó que la Armada Nacional es la encargada de hacer patrullajes constantes, con todos los medios tecnológicos, en la superficie y en las profundidades de las áreas cercanas al galeón.