Lenguaje de odio, noticias falsas, memes, gif, trolls, bots, son algunas de las herramientas que entraron a reemplazar a las cartillas que contenían programas de gobierno, y candidatos versados en oratoria con la utilización de un lenguaje pulcro y manteniendo la regla no responda agravios y eso llevaba a una premisa más fuerte que era no agravie.

Además, el que quería ser alcalde, gobernador o presidente tenía que tener un pedestal de superioridad intelectual y de humanismo y no se les oías en sus voces descalificaciones o insultos.

Gerardo Martínez, analista político recuerda que en Santander para la primera campaña por elección popular a la Gobernación de Santander que fue entre Juan Carlos Duarte Torres, Julio González y Carlos Plata Castilla fue una campaña de muchas propuestas, era mucho más ideológico y nunca se escuchó a alguno hablar mal del otro, tal como sucede en la actualidad.

Asimismo, recuerda que por ejemplo en la campaña de Miguel Ángel Arenas, el eslogan fue “Todo un Señor” para alabarle que era un tipo respetuoso... pero los otros nunca dijeron que al chato Arenas se le había crecido la nariz porque era mentiroso y “si la campaña fuera hoy en día las redes se llenarían de unas narices de pinocho diciendo que era el mentirosos más grande el mundo...”

Entonces con el tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías comenzó a evolucionar la forma de hacer campañas proselitistas en Colombia y en el Mundo.

Y, llega “la posverdad” que es uno de los temas que enmarca un mayor impacto a nivel electoral puesto que incentiva el denominado voto de opinión, pero “en su concepto más simple se trata de manipular información, para despertar emociones en las personas”, señala Felipe Sánchez, Director Observatorio Redes Sociales Universidad Sergio Arboleda.

Sánchez considera que antes cuando se hacía publicidad en los medios de comunicación como radio, prensa o TV, que eran las plataforma ideales, el candidato o los detractores no tenían muchos elementos para compartir lo que se difundía del candidato, pero el periódico no era usado como un elemento para discutir o agredir a los detractores del candidato, así como se hace actualmente en las redes.

“Es más fácil el discurso de odio que la construcción ideológica o ¿cuántos de esos candidatos en las cuentas de twitter presentan su plan de gobierno?, precisa Sánchez.

En este mismo sentido, Martínez considera que a diferencia lo que se llamaba el voto de opinión ya no se está impactando con propuestas sino lo que se está buscando por los hábiles publicistas es que es lo que los atemoriza y que es lo que los emberraca y la consigna es “al elector hay que llevarlo ‘emberracado’ a las urnas”

El poder de las redes

Las campañas proselitistas comenzaron a realizarse de manera diferente en Colombia, pero tal vez el caso más notorio fue con la campaña del Si y el No en el plebiscito por la paz.

El analista político señala que “desde cuando las redes sociales cogieron mucho poder entonces se instituyó que para tener éxito hay que identificar al villano para ver si uno termina siendo el héroe”. Y cogió forma y tuvo explicación en el plebiscito cuando la estrategia del No fue la de segmentar la población y enviarle a cada uno esos mensajes contundentes de animadversión que lo movieron y decían que eran los del Si los que lo promovían, tal como en su momento lo hizo el reconocido publicista J.J Rendón.

De la misma opinión es Gabriel Felipe Angarita Serrano, Coordinador de Asuntos Públicos y Transparencia de la Misión del Observatorio Electoral, MOE, al señalar actualmente los casos a tener en cuenta es cuando se utiliza información falsa, que muchas veces ni siquiera salen de parte de un candidato, sino de gente que está a favor de una campaña y puede comenzar a inventar rumores que perjudican a los demás, como por ejemplo la campaña negra por el plebiscito que comenzó a difundirse la ideología de género, lo del castro chavismo y que Colombia se va a convertir en Venezuela, etc, cosas por el estilo entonces las redes sociales pueden difundir información y afecta el proceso electoral.

La MOE realizó un estudio de noticias falsas para los comicios presidenciales de 2018 y se encontró que se difundían este tipo de noticias y solo pueden ser debatidas o controvertidas por una persona que haga parte de la misma corriente política que propuso la noticia y “esta proliferación de noticias falsas, lenguaje de odio y ataque perjudica la esfera electoral”, precisa Angarita Serrano.

De igual manera, el Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda, analizó las redes de las cabezas políticas más importantes de Colombia en las última elección presidencial, Iván Duque contaba, antes de las elecciones con un 36% de seguidores falsos, mientras que su contrincante en la pasada segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro, tenía un 49% de adeptos no reales.

Ventajas y desventajas

En la actualidad todo queda registrado en un universo virtual ya que tanto para el elector como para el mismo candidato representa una ventaja, aunque principalmente el candidato tiene esta dualidad de ventaja y desventaja, precisa Félix Socorro, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle.

En cuanto a las ventajas, refiere el docente de la Salle, es para el elector porque todo sea a través de las redes sociales o elementos virtuales u otras herramientas o plataformas que permiten la interacción directa entre los candidatos y las masas.

Otra ventaja es que queda el registro del momento e incluso puede decir usted dijo un año atrás esas palabras y es como la oportunidad de poder ir a la historia reciente y extraer el contenido para saber lo que dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo, ya sea ya sea felicitar o exigir o señalar a una persona que está cumpliendo o no

Pero estas nuevas tecnología también tienen desventajas para el candidato porque sino cumple tal y como lo dijo tiene quien se lo señale y no puede retractarse y decir que esas no fueron sus palabras o esa no fue su intención, precisa Socorro.

Era multimedios

Para el docente de La Salle, “estamos en una era multimedios no de multimedia, en donde eso queda en esa telaraña tecnológica virtual que no tiene fronteras, no se desvanece con el tiempo, no se va a dañar como un periódico impreso o un libro y se puede rescatar en el momento que se desea... y ahí es donde queda el pensamiento de las campañas proselitistas”. “Independientemente del medio en donde se envuelva (narcotráfico, guerrilla, política, etc.) las redes sociales permiten tener mayor acceso y llegar a una cantidad de personas y tener respuestas inmediatas si hay o no conexión.