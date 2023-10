En Cauca, presuntos integrantes del frente Manuel Vásquez Castaño del Eln retuvieron a campesinos con amenazas de que activarían artefactos explosivos. Las Fuerzas Militares tuvieron que actuar.

Los hechos empezaron cuatro días antes del 16 de octubre. Según relatos de pobladores del corregimiento Curiaco, de la vereda Los Andes (Santa Rosa, Cauca), alias 'Alex', cabecilla del frente Manuel Vásquez Castaño, les advirtió que no podían salir de una mina del sector, donde algunos habitantes laboraban.

Luego, ya al cuarto día, siete hombres y cuatro mujeres, incluyendo a 'Alex', regresaron armados al corregimiento. Decidieron dejar ir a algunos campesinos, gracias a la intervención de sus familiares, pero retuvieron a otros pobladores, a quienes les quitaron sus celulares y otros objetos.

"No dentrar, peligro", "no arrimarse", escribieron las personas armadas en algunas áreas del sector. Los presuntos subversivos del Eln amenazaron a los pobladores, a quienes les indicaron que no podían salir de la mina porque habían dejado minas antipersonales y artefactos explosivos, así que "si llegase a pasar algo, era bajo su responsabilidad".

La alerta llegó a las Fuerzas Militares luego de que algunas personas se desplazaban entre los municipios caucanos Santiago y Santa Rosa. La Fuerza Pública relata que encontraron los escritos amenazantes y 21 personas que no podían moverse por temor a activar los explosivos.

Tras cerca de 96 horas retenidas, las personas campesinas les dijeron a los militares que alias 'Alex', del Eln, era el responsable. Esa parte de la región es un territorio en disputa entre los frentes Manuel Vásquez Castaño, del Eln, y Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

De hecho, un panfleto del 29 de julio del frente Carlos Patiño reafirma ese conflicto por el control del territorio. De acuerdo con el texto, el frente que está bajo el mando de 'Alex' utiliza a dos menores de edad.

"Estamos comprometidos con el fin de garantizar su seguridad y paz, que si alguna vez estos territorios fueron pisados por el Eln hoy es dominio como lo hemos hecho saber con las diferentes pancartas del Frente Carlos Patiño", se lee en el panfleto, firmado por la estructura adscrita al Bloque Occidental, también llamado Jacobo Arenas.

Tras la llegada de las Fuerzas Militares, los técnicos antiexplosivos del Equipo de Explosivos y Demoliciones verificaron el lugar. "Estamos con la misma ropa desde hace cuatro días, sin cepillo, sin comida, esperando a ver qué pasa", indicó uno de los pobladores que fue retenido.

Actualmente, tanto el Eln como la dirección nacional de las disidencias de las Farc (el Estado Mayor Central) se encuentran en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Ambos grupos pactaron un cese al fuego que irá hasta enero, pero en los territorios ambos grupos parecen seguir enfrentándose entre sí.