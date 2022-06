Las declaraciones de Obrador surgieron en una intervención a medios de comunicación en México, en donde además aseguró que desde hace algún tiempo en Colombia se viene haciendo una campaña en contra de Petro la cuál, supuestamente, se habría aumentado después de los resultados de la primera vuelta presidencial.

"Me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin y es lo que ya nosotros hemos enfrentado, yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia”, expresó Obrador y que reporta la agencia de noticias Europa Press.

Por las declaraciones, la Cancillería colombiana aseguró que la posición del presidente mexicano era una injerencia directa y desobligante en los asuntos internos del territorio nacional.

“Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios”, informó el Ministerio en su cuenta de Twitter.

La Cancillería le solicitó respeto a Obrador: “Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores”.