En este momento se está realizando la audiencia de legalización de captura por parte de las autoridades.

Se debe recordar que Jhon Mesías era oriundo de Cali y viajaba constantemente a la ciudad de Barranquilla para visitar a su pareja sentimental, según informaron sus familiares.

Para familiares, amigos y conocidos del mundo de la moda ha sido una sorpresa la muerte del talentoso diseñador. Según una fuente cercana a Mesías, podría haber sido por un infarto o una caída debido a que él padecía apnea de sueño.

Sin embargo, un informe de Medicina Legal reveló que la muerte del diseñador de 42 años fue violenta. No obstante, el documento no daba en esos momentos mayores detalles sobre el fallecimiento del creativo.

Sobre el momento de la muerte, uno de sus amigos dijo: “Jonás me llamó a las 7:30 a. m. del sábado, me contó que estaban durmiendo y que Jhon se cayó de la cama porque se encontraba en la orilla. Dice que le dio reanimación cardiopulmonar y no tenía signos vitales. Me manifestó que bajó a la recepción para pedir ayuda, que llamaron a paramédicos, pero nunca llegaron. Los únicos que lo hicieron fueron los policías”.