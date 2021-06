La sala plena del alto tribunal tomó la decisión tras revisar la demanda presentada por la familia de Cruz en contra de una decisión del Consejo Superior de la Judicatura que envió el caso a la justicia militar.

Esta decisión se produce dos días después de que la misma corte ordenara a la justicia militar, la suspensión del proceso en tanto no se definiera definitivamente la decisión de la tutela.

“No podrán practicar pruebas, tampoco correrán términos en el proceso y tampoco podrán tomarse decisiones de fondo”, señaló la jurisprudencia hace dos días.

Lea también: Hombre fue herido con arma blanca en el sector de ‘Cuadra Play’ en Bucaramanga

Esta nueva decisión contraría lo que había establecido la Corte Suprema, que en días pasados negó por segunda vez la tutela que presentó la familia del estudiante.

En ese momento la sala penal consideró que no existían razones para trasladar la investigación a la justicia ordinaria, no obstante, la familia alegó que en el momento que se tomó esa decisión no había el cuórum deliberatorio necesario para la validez de la decisión.

Al momento se esperan más detalles de la decisión de la alta corte.