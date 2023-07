La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, por la presunta financiación ilegal que habría recibido en 2014 por parte de la multinacional brasilera Odebrecht, cuando intentó llegar a la Casa de Nariño en medio de la contienda electoral contra Juan Manuel Santos.

La decisión del ente acusador se dará justo después de que el exdirector del Instituto Nacional de Vías, Invías, Daniel García Arizabaleta, se acogiera a un principio de oportunidad y se comprometiera a contar y a aportar información sobre los sobornos que habrían ingresado a la campaña presidencial por parte de la empresa internacional.

Esta semana se conocieron dos audios revelados por García Arizabaleta en los cuales se le escucha a Zuluaga conversar con él sobre las irregularidades en la financiación que llegó a la campaña, de la cual fue gerente su hijo David Zuluaga, quien también está siendo investigado por el ente acusador.

La Fiscalía General de la Nación prepara para el próximo 10 de julio la imputación al excandidato presidencial que ha sido muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y quien en 2022 también intentó fallidamente llegar a la Casa de Nariño.

Según se ha podido establecer, a Óscar Iván Zuluaga se le imputarán los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito por el caso Odebrecht.

Las confesiones

En los audios aportados por el exdirector del Invías se le escucha al entonces candidato presidencial decir que habló con un sacerdote a quien le contó detalles de la campaña. Este, según dijo, le habría aconsejado guardar silencio para salvaguardarse él y su familia.

“El padre Arturo es un sacerdote muy especial. Cuando arranca todo esto, fui a donde él. Lo conocimos porque fue quien trajo a Emaús, él formó a las primeras personas de Emaús, a mi señora. Él es un padre que tiene su congregación propia y tiene una casita ahí en la 85 antes de llegar a la paralela. Entonces, su casa es su iglesia, es un sitio de oración y de diálogo especial”, le cuenta Zuluaga a García Arizabaleta en los audios revelados por Semana.

En medio de la conversación, el entonces candidato presidencial le contó al ya exdirector de Invías, quien también fue muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que el padre le había aconsejado protegerse a él y a su familia, en este caso su hijo Daniel, quien fue gerente de la campaña y también está siendo investigago.

“Le dije: ‘Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse’“, dice el material auditivo que está en poder de la Fiscalía General de la Nación.