Caso por muerte del joven Diego Murillo durante protesta se queda en la justicia ordinaria

La alta corte definió que el caso sea investigado por la Fiscalía General, es decir, por la justicia ordinaria, y ordenó a la Justicia Penal Militar apartarse del caso, por el cual ya se encuentra detenido el mayor de la Policía Jorge Mario Molano en la cárcel la Picaleña desde el pasado 18 de junio.

Los hechos en los que el joven perdió la vida, ocurrieron el pasado 1 de mayo en Ibagué y según el material de prueba expuesto por el fiscal del caso, entre el que se encuentra el dictamenbalístico, se evidencia que el proyectil que impactó a la víctima habría sido disparado por el armadel oficial imputado, para entonces comandante de la Estación Policía Norte.

Lea también: Capturan a tres presuntos involucrados en asesinato de estudiante Esteban Mosquera.

Según los testimonios recaudados, el implicado habría estado en el lugar de los hechos cuando el joven iba camino a su residencia. También afirman haber presenciado cuando un grupo de personas le pidieron a Molano Bedoya que ayudara a la víctima herida, pero habría hecho caso omiso.

Los amigos del joven e incluso su novia, aseguran con videos que han circulado en las redes sociales, que un integrante de la Policía le disparó con su arma de dotación en el pecho cuando iba caminando con otro grupo de personas.

La Corte determinó que el proceso penal seguido en contra del oficial, será de conocimiento del Juzgado 8º Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Ibagué.

Lo anterior debido a que no se acreditó que el mayor hubiese usado su arma de fuego para proteger la vida e integridad de él o las personas a su alrededor, además que el delito no se trató de un acto relacionado con su servicio y, por ello, no se puede configurar el fuero penal militar.

El abogado Miguel del Río, quien lleva la defensa de la familia de Santiago en todo esto caso, escribió en su cuenta de Twitter: “Triunfan las víctimas en el caso Santiago Murillo. La Corte nos da la razón sobre la competencia para investigar su asesinato en cabeza de la justicia ordinaria. Un soplo de esperanza para su familia. Felicidades”.