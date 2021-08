Caso Uribe: Fiscalía asegura que pruebas no son contundentes, pide precluir

Este miércoles, quinto día de sustentación por parte de la Fiscalía para pedir la preclusión en el caso de investigación por soborno a testigos y fraude procesal en contra del expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía terminó de sustentar el segundo hecho jurídicamente relevante por el cual pide la preclusión del caso.

Según el fiscal Gabriel Jaimes, hay debilidad en las pruebas, “por lo cual el camino consecuente debe ser la preclusión de la investigación”.

El delegado de la Fiscalía sustentó su postura afirmando entre otras cosas que ninguno de los testimonios presentados incluye de manera directa al expresidente Uribe y que, por el contrario, Carlos López o ‘Caliche’, fue quien gestó una serie de hechos para actuar en favor de Uribe dado que le guarda una “profunda admiración”.

En “todas las versiones, los testigos aclaran que nunca hubo una llamada puesta en altavoz en donde Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada para que actuara en su favor... en todas las declaraciones, al unísono, de manera coherente, afirman que el mensaje fue trasmitido por ‘Caliche’, lo cual evidencia el distanciamiento o desligue que tiene la conducta de Uribe”, aseguró el fiscal.

Jaimes además aseguró que los pantallazos y audios presentados por la defensa de Cepeda ante la Corte, fueron puestos bajo conocimiento, ya editados y renombrados o reetiquetados, por lo cual esto no evidencia una cronología de los hechos, además, que al no contar con los celulares de donde se extrajo la información, este material de prueba digital podría ser dudoso.

A lo largo de la mañana, en la audiencia, el delegado de la Fiscalía aseguró que los audios en donde habla Monsalve, “prácticamente parecen un monologo. Monsalve al parecer solo contesta afirmativamente o negativamente, pareciera que López (alias ‘Caliche’) estuviera respondiendo a algo que parece que no se ha preguntado, las comunicaciones tienen problemas que son evidentes al estudiar las mismas”.

Jaimes evidenció que en uno de los CD que se presentaron en la corte, “hay 23 archivos, 13 audios, 10 imágenes. 4 de los audios aportados no guardan relación con ninguna captura de pantalla de Whatsapp, es decir, están demás... En las 19 primeras imágenes tienen en común la primera parte del nombre de cada archivo, no obstante, no conservan la secuencia ordenada ascendente y hay una discordancia en tal sentido”.

Agregó que se pudo apreciar que 15 grabaciones de notas de voz de Whatsapp –las cuales se encuentran desde la renombrada Monsalve audio 5 hasta el denominado Monsalve Audio 19- no están relacionadas directamente en las capturas de pantalla ya que estas al ser renombradas manualmente no conservan la secuencia funcional propia de este tipo de comunicación, ya que la duración de la reproducción no coincide, las intervenciones no coinciden con los mensajes, tanto de texto como de voz.

“De las 36 grabaciones (en un segundo folio), de notas de voz, 14 corresponden a la voz de Monsalve, solo 3 se relacionan en las capturas de Whatsapp y una no se encuentra en lo aportado el 22 de febrero a la corte”.

Según el fiscal, “este tipo de documentos digitales no fueron sometidos a protocolo estandarizado de recaudo, extracción y almacenamiento para conservar las características de mismidad, integridad y autenticidad”.

En la audiencia, el fiscal también señala que el celular que presentó Monsalve no fue el mismo que le incautaron y por lo tanto no es válido.

“Queremos destacar unos aspectos... en esas conversaciones, se puede identificar que el teléfono tenía una doble ranura para tarjetas Sim, lo que representa que tenía dos Simcars donde una estaba encendida y la otra no... Lo que nos lleva a concluir que el teléfono utilizado para la época de los hechos por Monsalve no fue el mismo que le fue incautado, no hay un valor probatorio”, aseguró Jaimes.

En la audiencia también se presentaron grabaciones de llamadas entre Diego Cadena y Álvaro Uribe, además de conservaciones de Pardo Hasche y Cadena, en donde según el fiscal se evidencia que Uribe no intervino para que Monsalve se retractara.

Para Jaimes, la valoración de estas pruebas evidencia que alias ‘Caliche’ fue quien buscó la retractación de Monsalve, pidiendo que dijera “la verdad” porque Cepeda no le ofrecía ningún tipo de beneficio.

Según la Fiscalía, Calos López aseguró que “que le envié (a Monsalve) 200 mentiras para sacarle una verdad y no he podido. Esa frase es la que condensa, resume, trasmite y constata la versión de Carlos Eduardo López o ‘Caliche’ de que Uribe nunca intervino en ese hecho”.

En ese sentido el fiscal solicita la preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe por atipicidad del delito.

“El fiscal hace un llamado a construir la verdad de manera conjunta y que las personas que tienen los celulares los entreguen a fiscalía o a la Corte para saber la verdad absoluta”, dijo el fiscal.

En la jornada de la tarde, se realizará la presentación del tercer hecho jurídicamente relevante.