Las autoridades españolas encontraron en el Atlántico, cerca de las islas Canarias, un carguero que transportaba ganado desde Colombia y entre el que iban escondidas 4,5 toneladas de cocaína.

El hallazgo se hizo este sábado 28 de enero, durante una operación en la que fueron detenidas las 28 personas que tripulaban la embarcación: diez tanzanos, cinco sirios, cuatro keniatas, dos ecuatorianos, dos panameños, dos colombianos, un dominicano, un nepalí y un nicaragüense.

El carguero, llamado “Orión V” y con bandera de Togo, es dedicado al transporte de ganado desde América Latina hacia países de Oriente Medio. Desde hace dos años venía siendo vigilado por las autoridades y ya había sido “controlado y registrado, pero no se habían encontrado drogas en el interior”, pese a las sospechas que levantaba, informó la policía española.

“Las organizaciones internacionales se reinventan a la hora de transportar droga desde Latinoamérica hasta Europa, utilizando ganado vivo para dificultar su control y localización”, destacaron las autoridades.

El carguero fue detenido por una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera de España, con el apoyo de la agencia de Estados Unidos contra la droga (DEA, por sus siglas en inglés), las autoridades de Togo y el Centro Europeo de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico.

Pese a que en ocasiones anteriores no habían hallado pruebas que dieran indicios de que se transportaba cocaína en la embarcación, desde el 2020 se venían adelantando investigaciones por alertas de que podría estarse presentando tal delito.

Se manejaba la hipótesis de que la droga era cargada en el puerto o en altamar y que la ocultaban entre los insumos o los silos para alimentar el ganado, que era transportado con destino a países de África y Asia, señalaron las autoridades de España.

Tras la captura de la tripulación y la incautación de varios fardos con droga, los detenidos y el barco fueron trasladados al puerto español de Las Palmas de Gran Canaria, por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional de España.

También se conoció que a mediados de enero las autoridades en España interceptaron otro carguero togolés, el “Blume”, con características similares. Fue hallado a 100 km al sureste de las islas Canarias, con unos 4.500 kilos de cocaína en la conocida Ruta Atlántica, porque por allí se transporta la droga que sale de Sudamérica con destino a Europa.

Pronunciamientos desde Colombia

La senadora Andrea Padilla, luego de que se conocieran los hechos, publicó un video en el que se dirige a la ministra de Agricultura, Cecilia López, y le exige que ponga mayor atención en los procesos de exportación de animales, ya que están siendo utilizados para el tráfico de drogas, lo cual, explica, podría ser catalogado como crueldad animal.

Lea también: Plan para formalizar a cerca de 600 mil trabajadores anuncia Mintrabajo

“Ministra Cecilia López: usted no me ha puesto atención sobre el tema de la exportación de animales vivos por vía marítima en los barcos de la muerte. Un negocio que, además de infame por su crueldad, ahora aparece asociado al tráfico de drogas, presuntamente. Yo le hablé a usted de este asunto en la audiencia pública de agosto del año pasado y no pasó absolutamente nada. (...) varios medios de España están informando que el buque Orión, que zarpó de Colombia el 2 de enero, fue detenido en Canarias por traficar 4,5 toneladas de cocaína en 1.750 bovinos” dijo Padilla.