Cayó ‘Ratón’, cabecilla del Eln en el departamento de Bolívar

“Cayó Bercelio Campuzano Arrieta, conocido como alias ‘Ratón’, uno de los miembros más peligrosos de las estructuras del Eln y que venía azotando al sur del departamento de Bolívar”, aseguró Duque.

El mandatario destacó que ‘Ratón’ estaba acusado de atentar contra líderes comunitarios en Bolívar y que pretendía seguir secuestrando y extorsionando para financiar la estructura ilegal a la que pertenecía.

Lea también: Fiscalía respondió duramente a solicitud de la Defensoría sobre El Salado

El operativo se desarrolló en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar, con la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, donde también fueron capturados siete integrantes del frente ‘Luis José Solano Sepúlveda’.

Según el mandatario, las Fuerzas Militares también siguen golpeando, sin contemplaciones, a las disidencias de la denominada ‘Narcotalia’. Hizo énfasis en que están detrás de ‘Gentil Duarte’.

“En la Colombia que queremos construir no hay cabida para que el terrorismo sea premiado. No hay cabida para que el terrorismo sea empoderado y no hay cabida para que el terrorismo relativice el peso de las instituciones”, agregó.