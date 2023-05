César Gaviria arremetió nuevamente contra la reforma a la salud y lanzó duras críticas

Gaviria señala que la reforma acabaría con el modelo de aseguramiento mixto. “Se eliminan las funciones centrales de las EPS como aseguradoras, a cargo de la gestión integral del riesgo. En el proyecto, se les asigna unas funciones de administradoras, las cuales, además, son ambiguas”, dice.

El líder del Partido Liberal señala que con la reforma a la salud se le entregarían recursos a hospitales públicos si son eficientes. “Colocaría en alto riesgo financiero al sistema de salud y de corrupción y, al final, perjudicará el derecho fundamental a la salud de todos”, indica.

Gaviria también afirma que habría una atomización de la gestión del riesgo y cuestiona los fondo-cuenta regionales, que quedarían funcionando como lo hacía el extinto Fosyga.

Además, plantea que el documento de la reforma a la salud, la cual de debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, usa conceptos ambiguos y confusos. “Utiliza verbos blandos que permiten que, vía reglamentaria, se pueda interpretar de diversas formas lo que plantea, marginando de todo el sistema a las gestoras de salud (EPS) y conduciéndolas a su desaparición. Con el agravante que el diseño institucional Estatal para gestionar el riesgo es deficiente y antitécnico”.

Y concluye: “Será altamente ineficiente, presenta riesgos de corrupción y politiquería, no cuenta con un adecuado arreglo institucional para gestionar el riesgo en salud, no es un modelo de aseguramiento mixto, sino enteramente estatal, permitirá que vía reglamentaria se eliminen por completo a las EPS (gestoras) haciéndolas irrelevantes, no tiene incentivos a la contención sana del gasto y conducirá a una quiebra inminente. No garantiza el derecho a la salud”.

“No son un capricho”

En una nueva alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro reiteró su llamado a la importancia que tiene la aprobación de las reformas sociales que ha venido impulsando su Gobierno en los últimos meses: salud, laboral y pensional. En esta oportunidad también hizo un llamado a sus detractores para acabar con la corrupción y construir mayor justicia social.

El mandatario de los colombianos aseguró que el cambio en el país es necesario para que toda la población tenga mejores condiciones de vida y garantías de los derechos básicos que aún son precarios en muchas regiones.

“Las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este Gobierno y yo, en particular, estamos comprometidos”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente de los colombianos, también hizo un llamado a los que no están de acuerdo con los articulados y dijo: “Este es un cambio necesario. ¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos las rechazan sin abrir el debate de su necesidad y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarles a quienes llevan años esperando por servicios públicos de calidad?”.

De igual forma, cuestionó el porqué no se unen todos los sectores para acabar con la corrupción, para velar por la seguridad del país, para alcanzar la paz y trabajar para consolidar las justicias sociales y ambientales que contribuyan a la lucha contra la crisis climática. Esto haciendo referencia a sus opositores.