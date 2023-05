Cese al fuego, guardias campesinas y disidencias: expertos y exnegociadores lanzan advertencias sobre paz total de Petro

Un grupo de 23 académicos, excomisionados de paz y expertos en procesos de negociación, envió este miércoles un contundente comunicado con el que presentaron sus dudas y recomendaciones para la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

“Nos acercamos al proyecto de la “Paz Total” que adelanta el actual gobierno con el anhelo de que tenga éxito, pero también con el temor de que no logre sus objetivos”, reza el documento.

La carta consta de 12 puntos entre los que el grupo de expertos aplauden algunas de las decisiones del Gobierno, pero advierten sobre otros delicados asuntos que, al parecer, se han tomado con ligereza por parte del Ejecutivo. Entre esos temas, el documento habla de cese al fuego y de hostilidades, ley de sometimiento, estructuras de negociación y hasta negociaciones con grupos desertores de paz.

Las alertas y recomendaciones

El primer punto habla sobre la necesidad de que la Fuerza Pública mantenga el dominio y la ofensiva contra aquellos grupos armados que están acercándose al Gobierno para negociar. Pese a que consideran que un “cese de hostilidades” puede ser útil para que las estructuras demuestren su voluntad de paz, también insisten en que un cese al fuego solo debería darse “al final de un proceso de negociación y en zonas delimitadas” para que organismos “imparciales verifiquen el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

Esto último dista bastante de lo que está haciendo actualmente el Gobierno, pues, aún sin avanzar demasiado en los procesos de paz y de sometimiento, el Gobierno Petro ofreció ceses al fuego bilaterales con grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Clan del Golfo.

De hecho, y teniendo en cuenta que la Casa de Nariño no especificó protocolos y métodos de seguimiento a esos ceses, grupos como el ELN y el Clan del Golfo ya no hacen parte de ese cese de disparos que Petro anunció.

Más adelante, el documento recomienda frenar “los riesgos de neoparamilitarismo”, refiriéndose a la necesidad de “cancelar” grupos como las guardias indígenas y cimarronas y las llamadas “guardias campesinas”.

“Respecto de grupos armados que ya tuvieron la posibilidad de negociar con el Estado, o que traicionaron los compromisos asumidos, es preciso proceder con especial cautela para evitar un círculo vicioso de negociaciones, fracturas, incumplimientos y nuevos acuerdos. El ideal sería, incluso, que estos grupos se acogieran a lo ya pactado en La Habana con las FARC EP, dado que la casi totalidad de sus actuales dirigentes de ambos grupos refrendaron esos acuerdos en la X Conferencia celebrada los Llanos del Yarí (Caquetá) en el 2016”, dice el documento.

Por último, los académicos y exnegociadores coinciden en la importancia de la comunidad internacional para facilitar eventuales compromisos y apoyan la participación de países como Venezuela y Cuba en esas negociaciones.

Así las cosas, el presidente Petro tiene en sus manos un documento con 12 grandes recomendaciones que vienen desde personajes como Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, Minas y Energía, jefe negociador en las

negociaciones con el ELN; Enrique Santos Calderón, periodista, negociador de paz con las FARC; Armando Borrero, Ex-consejero Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional; Rafael Aubad, ex rector de la Universidad de Antioquia, ex director de Proantioquia; Camilo Reyes, exministro de Relaciones Exteriores, exembajador en los Estados Unidos y Luz Helena Sarmiento, exministra de Ambiente, ex negociadora de paz con el ELN, entre otros.