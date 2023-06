Un cruce de versiones tienen el padre y los abuelos de los cuatro niños que fueron hallados el pasado viernes tras pasar 40 días deambulando en la selva.

Aunque el padre de los menores, Manuel Ranoque, quien hizo parte del operativo de búsqueda, contó que su hija mayor, Lesly, le dijo que su mamá, Magdalena Mucutuy, sobrevivió al impacto del accidente de la aeronave en la que viajaban y los cuidó durante cuatro días, ahora el abuelo materno, Narciso Mucutuy, desmintió esa versión.

“Eso es mentira, porque la misma niña (Lesly) dice que los tres (adultos) ahí mismo, cuando cayó la avioneta, quedaron muertos. Si la persona que dijo que mi hija Magdalena quedó viva tres o cuatro días eso es mentira, porque en ese momento quién los miró para decir que está viva, eso es mentira”, dijo el abuelo de los niños en entrevista con la revista Semana.

Antes, el papá de los niños sostuvo que su hija le contó que Magdalena estuvo cuatro días con vida y luego les pidió que caminaran por la selva para salvarse.

“Ella (Lesly) lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva, entonces antes de morir les dice tal vez váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá y su amor de papá”, expresó Ranoque a medios.

El cruce de versiones entre los familiares de los niños podría deberse a un conflicto entre las partes por su custodia. El viernes 9 de junio, horas después del anuncio de su hallazgo, la abuela materna, Fátima Valencia, pidió ante los medios la custodia de los niños, algo que también ha pedido su padre; no obstante, se conoció que sobre él recaen denuncias de abuso sexual y violencia intrafamiliar.

De ahí que Manuel Ranoque, el padre biológico de los dos niños menores y padrastro de los dos mayores, hubiese contado este domingo que el presidente Gustavo Petro no ha querido hablar con él.

“Él no me dio la oportunidad de hablar con él porque se puso a creerle a las personas que estuvieron en la búsqueda. No sé por qué me ignora como padre, sabiendo que llevo 40 días de estar sufriendo, no entiendo la verdad”, dijo el padre.

En entrevista con El Tiempo, Ranoque señaló a los abuelos de los niños de querer quedarse con ellos para obtener beneficios económicos.

“Ellos quieren llevarse a los niños, para por medio de ellos estar pidiendo recursos, estar haciendo desorden. Porque eso es lo único que saben hacer”, le dijo Ranoque al diario bogotano refiriéndose a la familia Mucutuy.

La subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Adriana Velásquez, le dijo a ese mismo medio que todos los señalamientos de violencia intrafamiliar y abuso son materia de análisis por parte de la defensora de familia de la institución que está asignada al caso.