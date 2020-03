Cinco consejos para sacarle el lado positivo al aislamiento en familia

Si bien las medidas en Colombia —uno de los 173 países a los que ha llegado el Coronavirus— aún no han sido tan extremas como en China, Italia o España, las medidas de ‘aislamiento’ o ‘distanciamiento’ social’ que proponen el Gobierno Nacional y los Distritos, más la cuarentena obligatoria de este fin de semana, hará que miles de colombianos pasen más tiempo en casa que el usual durante los próximos días.

Ante esta situación, muchas personas se preocupan por los efectos en la salud mental que puedan ocasionar la falta de interacción social y el estar tanto tiempo en un mismo lugar e interactuando con las mismas persona. Tan solo en China, según lo publicó la revista ‘General Psychiatry’, más de 18 mil personas se han sentido afligidas durante los días de cuarentena.

Muchos han salido a comprar víveres y papel higiénico para llenar la nevera y las despensas y tener todo lo necesario para el fin de semana, pero, aparentemente, pocos han pensado que el mayor reto del encierro será convivencia. Para evitar situaciones problemáticas y poder sobrellevar juntos y con la mejor energía estos tiempos de crisis, se recomienda que se hagan acuerdos en familia, un ‘acuerdo de paz’.

Se trata de hacer un pequeño documento en el que se establezca como cada persona de la familia espera que se den las cosas durante el tiempo en casa y se establezcan los tiempos para estar en familia y los tiempos para que cada persona pueda hacer sus hobbies y deberes en soledad.

Si se quiere que esta estrategia sea exitosa es fundamental la ‘comunicación asertiva’, es decir hablarse con cariño y paciencia, ya que la familia es un equipo y no existen los bandos. Otra recomendación, para los padres, es aproveche el tiempo para hacer actividades con los más chicos.

Para el manejo de epidemias y pandemias, el cierre de instituciones educativas es particularmente importante ya que los niños no solo están expuestos allí sino que su manejo de la distancia social y la higiene personal no suele ser tan buena como la de los adultos.

Por eso, con los padres que deben trabajar desde casa y los niños que no van a la escuela, se arma la ecuación perfecta para crear un el momento propicio para compartir en familia y que todo ese afecto de los padres por sus hijos, que muchas veces se ve limitado por el ajetreo del mundo laboral, salga a flote. Cocinen y coman en familia, jueguen juegos de mesa, lean juntos y fortalezcan los lazos.

Se recomienda evitar el uso excesivo de la pantalla, que se presenta como una de las grandes tentaciones para pasar el tiempo en casa, bien sea viendo series en línea o interactuando en redes sociales.

Si bien tener tiempo dedicado al ocio siempre es bueno, no puede ser lo único que se haga. En palabras de Areandina Pablo Monsalve, psicólogo y profesor de Área Andina: “Uno no debe depender de la tecnología durante el aislamiento. No es que no debamos usarla, pues es una herramienta muy útil, sino que debemos establecer un horario para hacerlo”.

1. Leer solo o en compañía Penguin Random House, a través de la plataforma megustaleer, lanzó una selección pensada para cada caso. Para la cuarentena con hijos se destacan los libros Feminismo para Principiantes (Nuria Varela), La Tumba del Tirano (Rick Riordan), Nuestra Casa está Ardiendo (Greta Thunberg) o Selene (María Teresa Andruetto). Si es con amigos están Entre Lujurias y Represión (Mariano del Mazo), Nunca es Demasiado (Fernando Samalea), Odorama (Federico Kukso) o Lo Mucho que te Amé (Eduardo Sacheri). En aislamiento en pareja se recomienda Fuego y Sangre. Canción de Hielo y Fuego (George R.R. Martin), Cuentos para Lectores Sombríos (Ezequiel Alemian), Laberintos en Línea Recta (Mauro Libertella) o Diario de un Hijo (Tute). Y para la cuarentena en soledad están las novelas negras y policíacas, como La Desaparición de Stephanie Mailer (Joël Dicker), El Heredero (Jo Nesbø), Jaque al Psicoanalista (John Katzenbach) o Catedrales (Claudia Piñeiro).

2. Juegos de mesa Los juegos también ayudan a mantener el cerebro activo, ya que, en algunos de ellos hay que crear estrategias para poder ser el vencedor, como en Monopolio, que está en su 50 aniversario; en otros hay que desvelar las pistas para encontrar al culpable, como en Clue; y en unos hay que estar atentos de los movimientos propios y ajenos para no ser mandados nuevamente a la ‘cárcel’, como en el Parques, o para que no le hagan comer más cartas, como en el Uno.

También están los juegos imaginarios con los niños pequeños, que permiten actuar sus emociones y trabajar sus miedos mientras crean un mundo en el que se sienten en control. Se recomienda dejar a los jóvenes crear sus propios roles y solo interfiera para jugar con ellos.

El juego activo en tiempos de cuarentena ayuda a sobrellevar el encierro, ya que no son solo para la diversión, científicamente está demostrado que estos ayuda tanto a niños como a adultos a combatir el estrés. Los rompecabezas, el ajedrez y otros juegos que requieren concentración son otra opción que no solo es buena para ayudar al desarrollo de las habilidades cognitivas, sino que a su vez contribuyen a distraer la mente y a llevarla lejos de situaciones agobiantes. Estas actividades también permiten que los chicos ganen confianza en sí mismos.

3. Películas Aunque lo ideal sería evitar las pantallas, ver películas en solitario y en compañía también son una manera agradable de pasar la cuarentena, pero, ojo, no se termine todo el catálogo de Netflix en una semana, en eso también deberá entrar a racionar. La buena noticia, para quienes no tienen Netflix y están cansados de hacer zapping, es que algunas plataformas están ofreciendo una selección de películas para ver en casa durante el aislamiento.

Por ejemplo, Claro Video puso a disposición del público: *Ford vs Ferrari: Trata sobre el visionario Carroll Shelby, quien tiene una misión: construir un carro lo suficientemente bueno como para ganarle al siempre poderoso Ferrari. Shelby y su equipo trabajarán para cumplir el objetivo encomendado por Henry Ford II y Lee Lacocca durante la carrera de 24 Horas de Le Mans de 1966.

*La Bella y la Bestia: El cuento de hadas que cobrará vida para llevar un mensaje acerca del poder del amor. En esta película, Bella, una joven hermosa e inteligente, termina convirtiéndose en la prisionera en el castillo de la bestia. Con el tiempo la protagonista se dará cuenta que ese ser no es tan malvado como aparenta y que, por el contrario, tiene un gran corazón.

*Rogue One: una historia de Star Wars: Los rebeldes tienen la misión de robar y sabotear la nueva construcción de El Imperio: la Estrella de la Muerte, una nueva estación espacial capaz de destruir todos los planetas. En esta misión los protagonistas lucharán nuevamente por reestablecer el equilibrio a la galaxia.

*Doctor Strange: La vida del famoso neurocirujano Stephen Strange cambia para siempre después de un horrible accidente de tráfico en el que pierde el uso de sus manos. Cuando la medicina tradicional se da por vencida, Strange busca la cura en el Kamar-Taj.

*De Roma con Amor: Es la historia de diferentes personas en Italia, algunos de Estados Unidos, otros italianos, otros residentes, algunos turistas, y los romances y aventuras que viven. Por su parte, Studio Universal transmitirá ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ y ‘Un lugar llamado Nothing Hill’ mañana desde las 8:00 p.m. por Studio Universal.

4. Cocinar y comer en familia Para quienes viven solos y aún no se han medido a la cocina, este tiempo de cuarentena será el momento ideal para perderle el miedo a la estufa y las cacerolas, abrir el libro de recetas de la abuela o buscar tutoriales en youtube para aprender hacer desde las preparaciones más sencillas hasta, quien sabe, recetas más elaboradas, para que el tiempo en casa no solo sea ameno, sino también delicioso.

Por otro lado, para quienes viven en familia, este tiempo en casa servirá para abrir espacios e diálogos y permitir la creación de nuevos recuerdos en familia. Un lugar ideal para que ambas cosas fluyan es la cocina, cada uno haciendo una tarea particular, trabajando en equipo para la elaboración de una comida que finalmente compartirán en la mesa, mientras rememoran momentos de antaño. Estos días se pueden aprovechar para enseñarle a los chicos la importancia de saber cocinar, actividad fundamental en la vida diaria, pero de la que el ser humano se puede llegar a olvidar en el ajetreo del día a día, ya que si no tiene tiempo puede ir a un restaurante o a un puesto de comida rápida.

También es el momento de legarles a los jóvenes las recetas familiares que, cuando estén lejos, siempre los harán sentir en casa cuando las preparen. Existen aplicaciones que propician el tiempo compartido entre padres e hijos, como la app Bebé Escuela de Cocina, que es gratuita y les da a los chiquitines de la casa la oportunidad de preparar diversos platos siguiendo las indicaciones de una cerdita parecida a Peppa Pig que les dice qué pasos deben seguir para preparar pasteles, crepes y otras recetas.

También está Toca Kitchen, una app que hace que los pequeños se sientan como auténticos chefs usando, tan solo, un teléfono móvil o una tablet. Este juego potencia la creatividad y la imaginación de los niños, al permitirles elegir los ingredientes que más les gustan y prepararlos a su manera cortándolos, cociéndolos, friéndolos o cocinándolos en el microondas.

Está además Nestlé Cocina, app gratuita con más de 2000 recetas sencillas, recomendadas por expertos nutricionistas. Los abuelos se pueden integrar a la actividad de la familia participando de un asado o de un picnic en el jardín de la casa en el que cada uno tenga una labor. A la actividad se le puede sumar ver un video familiar mientras comen.

5. Arte para relajarse Colorear disminuye el estrés y la ansiedad por el virus y el aislamiento. Neurólogos afirman que cualquier tarea relacionada con el arte es beneficiosa para el cerebro de niños y adultos, además que refuerza la motricidad fina: contribuye a la coordinación de músculos, huesos y nervios y además ayuda en la comunicación. Otra alternativa, especialmente para calmar los nervios, es dibujar mandalas, las cuales también se pueden hacer a través de aplicaciones como How to Drow Mandalas, que enseña a los más pequeños cómo dibujar mandalas paso a paso.

Estas figuras de simbología budista también están a un clic en la app 100+Mandala Coloring Pages. Escoja un crayón o una acuarela para llenar uno de centenares de modelos de mandala. Además puede diseñar su propia mandala con la app Mandala Maker Free o puede personalizarla con Mandala Maker: Simetry Doodle, con patrones, stickers, degradados, sombreados y tipos de plumas.

Es el momento ideal para promover un hobbie que haya estado aplazando, como tocar guitarra, hacer crucigramas o sudokus, hacer origami, moldear plastilina, cultivar el jardín, entre otros. A los más pequeños se les pueden poner retos como crear juguetes con materiales reciclados que estén en la casa o construirles juegos a sus mascotas. Es importante que se desconecten un poco de la tecnología y hagan manualidades de su gusto.