Pinzón afirmó que Colombia estuvo complacida y orgullosa de ser uno de los primeros países en ofrecerse para hacer el acuerdo, pero Estados Unidos por ahora había tomado la decisión de ubicar a los afganos en bases militares en territorio norteamericano.

Esto no significa que los afganos ya no vengan a Colombia, quedó contemplado el acuerdo entre los dos países y a este se le hará uso cuando sea necesario.

“Hay una acuerdo que siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra y que por lo pronto no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí y el acuerdo está hecho. Se ha conversado todo el tiempo en el sentido de que está la posibilidad abierta, hay una gratitud con Colombia, no está descartado”, expresó Pinzón a los medios de comunicación.

El embajador expresó que Estados Unidos puede necesitar la ayuda de Colombia, el acuerdo se fue preparando de manera ágil debido a la urgencia de la situación, pero de este se hará uso en su medida y si es necesario o no, también afirmó que debido a los costos de traslados y demás no creen que vengan al territorio nacional.

Entre otros temas, Pinzón también resaltó la visita del presidente de la República, Iván Duque Márquez a Estados Unidos que comenzó este pasado domingo 19 de septiembre y terminará el próximo jueves 23 del mismo mes.

La visita estará centrada en temas de medioambiente, transición energética, inversión, migración, cambio climático y le será reconocida su labor en la atención de la masiva migración de ciudadanos venezolanos al territorio nacional.

Aunque no se tiene una visita programa con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los mandatarios se cruzarán en diversos eventos.

“Llegamos a Estados Unidos en donde tenemos una agenda focalizada en temas ambientales, migratorios y crediticios. La idea es que salgamos, no solo con más ayuda para el país, sino con una oportunidad para que Colombia se convierta en su destino número uno de inversión en Latinoamérica”, expresó Duque en su cuenta de Twitter.