Subterráneo o no es la discusión en Bogotá frente a la construcción de sus líneas del metro. En las elecciones del 2019, Gustavo Petro habría ofrecido su respaldo a la candidatura de Claudia López con la condición de que modificara los planos del metro.

La alcaldesa de Bogotá narró, durante un encuentro de jóvenes del partido Verde, que cuando era aspirante al Palacio de Liévano se reunió con el entonces senador Petro. Durante el encuentro el hoy presidente le ofreció su respaldo político a cambio de modificar los planos del metro elevado –ya aprobados– por unos que contemplara la línea subterránea.

“No me pidan destruir, si este partido lo que sabe hacer es construir sobre lo construido”, dijo López en declaraciones recogidas por La Silla Vacía y le aseguró a Petro que prefería competir contra su candidato (Hollman Morris).

Es que hasta hace poco las intenciones de Gustavo Petro eran que la primera línea del Metro tuviera, al menos, un tramo subterráneo. Incluso, llegó a calificar de “chambonada” los estudios de la línea elevada.

Una vez Petro ocupó la Casa de Nariño le pidió al consorcio constructor del Metro que evaluara la viabilidad técnica y financiera para que, al menos, algunos tramos fueran bajo tierra. Desde la gerencia de la empresa Metro alertaron que las modificaciones podrían acarrear un sobrecosto de billones de pesos.

“La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira. Los puntos para un acuerdo con la candidata verde en el 2019 a la alcaldía de Bogotá fueron: metro subterráneo, ampliación de la cobertura de educación superior pública y otros. No ha dicho ninguna mentira. Esa vez no llegamos al acuerdo”, puntualizó Petro sobre la reunión con López.

Por ahora la primera línea del Metro será elevada. Tanto López como Petro habían acordado discutir sus diferencias sobre el Metro en privado.