Durante la presentación de un balance de seguridad de la capital del país, la alcaldesa Claudia López pidió al Congreso de la República que hunda el proyecto de 'humanización carcelaria' promovido por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

"Ese es un proyecto de injusticia, de impunidad, de excarcelación masiva a costa de la tranquilidad de los ciudadanos o del hacinamiento en las URI y estaciones de policía”, aseguró la alcaldesa de Bogotá durante el evento.

La alcaldesa López expresó su apoyo al fiscal general, Francisco Barbosa, y señaló que este es un proyecto que genera más injusticia e impunidad.

“Yo reitero mi llamado como alcaldesa (de Bogotá) a que el Congreso de la República hunda el proyecto que ha propuesto el Ministerio de Justicia", afirmó López.

La alcaldesa Claudia López exigió al Gobierno Nacional que "juegue limpio", debido a que, según ella, se ha reducido el hacinamiento en cárceles a costa de las URIS y estaciones de Policía y de no recibir presos en las cárceles.

“Es desleal del Gobierno Nacional decirle a la Corte Constitucional que ha reducido el hacinamiento en las cárceles nacionales, lo que no cuentan es que lo ha hecho a expensas de no recibirnos los presos condenados o presos de alta peligrosidad que tenemos en las estaciones de policía. Así no se vale, tenemos que jugar limpio entre todos y no lavarse las manos a nivel nacional incrementando el problema en las ciudades que tenemos uris y estaciones de policía”, añadió la mandataria.

Finalmente, Claudia López le pidió a la Comisión Primera de la Cámara que se estudie el proyecto que propuso Bogotá para construir más centros de reclusión con mejores condiciones, sin hacinamientos, con justicia restaurativa con las víctimas y con segundas oportunidades para los victimarios.

Claudia López aseguró que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía presentan hacinamientos del 252 % y que “así como se necesitan colegios y universidades, también se necesitan cárceles porque de lo contrario los criminales que abusan de las mujeres que roban a los ciudadanos y que asaltan a los empresarios y comerciantes terminan impunes en las calles”.