Luego que miembros de la Coalición de la Esperanza se negaran a sostener una reunión con el presidente Iván Duque hasta que no cesara la violencia en Colombia, este jueves anunciaron el diálogo y la mañana de este viernes ya empiezan a llegar a la Casa de Nariño.

Cabe recordar que el Gobierno nacional empezó su agenda de conversación con diferentes sectores del país con las altas cortes y con los líderes de las Juntas de Acción Comunal. Así que este viernes el turno será para miembros de la oposición que pertenecen a la Coalición de la Esperanza.

A las 7:30 de la mañana los miembros de la Coalición de la Esperanza llegaron a la Casa de Nariño para hablar con el presidente Duque en medio de las conversaciones que se adelantan para conocer los reclamos que hacen los líderes del paro Nacional.

Asistieron Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Carlos Amaya, Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Sergio Fajardo y Ángela Robledo

Los miembros de la Coalición de la Esperanza leyeron un comunicado en el que indican que no visitan la Casa de Nariño para reclamar las banderas del paro, “venimos por tanto sin el prejuicio de sustituir a quienes han enarbolando la bandera de la inconformidad. Debe ser el comité con el que se tramiten las peticiones, sin prejuicio de que el gobierno pueda dialogar con otros sectores”.

Además los precandidatos condenaron los excesos de la Fuerza Pública y agregaron que “nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas”.

La Coalición de la Esperanza insiste en que se implemente una renta básica para 6,2 millones de hogares pobres y la matrícula cero “para que los jovenes que hoy son la gran mayoria de quienes protestan tengan acceso a educación superior pública”.

Además sostienen que es necesario “poner en práctica mecanismos urgentes de salvaguardia de los derechos humanos, un esquema verdaderamente progresivo, equitativo y eficiente en la tributación, como lo ordena la Constitución, cuyo destino principal deber ser el alivio de los padecimientos de millones de hogares colombianos, como resultado del desempleo, el hambre y la miseria”.

El Ministro del Interior, Daniel Palacios, indicó que el gobierno sigue dispuesto a dialogar con todos los sectores y agregó que la reunión con el comité del paro se realizará hasta el próximo lunes.

“Hay que decir que al comité de paro se le extendió la invitación y han sido ellos quienes han determinado que esa reunión sea el lunes. Esto nos preocupa porque hoy tenemos muchos colombianos afectados por los bloqueos que ponen en riesgo la seguridad médica y alimentaria”, indicó el jefe de la cartera.

El rechazo

Camilo Romero quién hacía parte de la coalición de la esperanza indicó que no asistió a la reunión pues considera este gesto una desconexión con la situación del país.

Pensaba que el único desconectado de la realidad era @IvanDuque, estaba equivocado. Ahora la llamada Coalición de la Esperanza se presta para una reunión en Palacio.

“Como precandidato del Partido Verde no asistiré, mientras el presidente Iván Duque no pare la masacre y escuche primero a la gente. Él no es el único desconectado también lo está la coalición de la esperanza”.

Terminada la reunión

Con respecto a la invitación a los representantes del Comité Nacional de Paro, hecha por el presidente Iván Duque, la Coalición de la Esperanza expresó que las puertas del Palacio de Nariño siguen abiertas para que los representantes se acerque, hoy mismo si lo desean, sin dar más espera.