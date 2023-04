En el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, la lucha contra el narcotráfico ha sufrido un rezago en cuanto a la erradicación de cultivos de hoja de coca y la incautación de cocaína. Así lo evidenció el informe bimensual publicado por el Ministerio de Defensa, en el que se detalló que la incautación del alcaloide bajó un 39 % entre enero y febrero en comparación con el mismo periodo de 2022.

Esa merma en la incautación de cocaína, que respaldan las cifras oficiales del Gobierno, contrasta con la versión del Jefe de Estado que afirma que se frenaron deliberadamente los procesos de erradicación de cultivos ilícitos en el país para que, según él, las Fuerzas Militares y la Policía se concentraran en la interdicción, pero esta también tiene una tendencia a la baja.

Estas cifras le estarían dando la razón al fiscal general, Francisco Barbosa, quien le ha cuestionado al Gobierno que “no hay incautación, no hay erradicación, ni tenemos órdenes de captura”, en medio de los choques que ha tenido con Petro, por los beneficios jurídicos que considera que se están impulsando para los narcotraficantes en Colombia.

Hubo merma en los resultados

Al llegar al poder, Petro pidió reconfigurar la lucha contra las drogas, pero esta orden terminó traducida en la reducción de la incautación, la cual quedó expuesta en los informes de resultados operacionales del MinDefensa, en los que se precisó que entre enero y febrero se incautaron 74 toneladas de cocaína en comparación con las 121 toneladas que fueron confiscadas en el mismo periodo de 2022.

El propio informe oficial encendió las alarmas en cuanto a la reducción en los resultados, ya que en ese periodo se incautaron 47 toneladas menos de cocaína, equivalentes a una merma del 37%. Lo llamativo de estas cifras a la baja es que se registran en paralelo a las críticas del Presidente frente a la lucha mundial contra las drogas, a la que ha calificado como fracasada.

“La región más violenta del mundo no es Ucrania, ni el Medio Oriente, ni Irak, ni Libia. La región más violenta del mundo es América, con las rutas clandestinizadas del tráfico de cocaína (...) La guerra contra las drogas ha fracasado y solo ha traído muerte”, señaló Petro en noviembre de 2022 en la sesión de apertura del Foro de París sobre la Paz.

En paralelo a sus críticas, el mandatario ha tomado medidas para dar el primer paso en la reconfiguración de la lucha contra las drogas, y empezó por frenar la erradicación de cultivos ilícitos argumentando que con esta se golpea a los cocaleros y no a los narcotraficantes, por lo que aclaró que no se restablecerán esas labores hasta que no haya un programa de sustitución de cultivos que les garantice la subsistencia a los cocaleros.

Esta estrategia no termina de convencer por completo al gobierno de Estados Unidos, que aunque se ha mostrado dispuesto a mantenerse en contacto con el Gobierno colombiano, no ha dejado a un lado sus duros reparos frente al cese de la erradicación de los cultivos de hoja de coca, que son el insumo base para la producción de cocaína.

Desde Washington no han tenido reparo en ‘jalarle las orejas’ públicamente al Gobierno. El último se dio a mediados de marzo en el Senado estadounidense, donde Colombia fue uno de los temas centrales del Comité de Relaciones Exteriores.

Allí, el senador republicano James Risch, quien ostenta el más alto rango en este Comité, cuestionó a Brian Nichols, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., sobre las razones por las cuales Colombia suspendió la erradicación de coca a comienzos de 2023.

“Petro ha dicho que quiere reevaluar las políticas antinarcóticos de anteriores administraciones y, como parte de esa reevaluación, quería tener un programa puramente manual de erradicación. Esas discusiones de cómo se haría se mantienen, pero creemos que es muy difícil tener éxito si no hay presión frente a los cultivos (ilícitos) especialmente antes de que un programa de erradicación voluntaria esté funcionado”, señaló Nichols.

Y es que la preocupación de la Casa Blanca no es para menos, ya que de acuerdo con el informe del Ministerio de Defensa entre enero y febrero de este año solo se han erradicado manualmente 733 hectáreas de cultivos de coca, que aunque son fruto de una decisión deliberada del Gobierno, no dejan de sorprender debido al volumen de las cifras.

La preocupación se sustenta en que el informe oficial expone que el país pasó de erradicar 9.895 hectáreas entre enero y febrero de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, a erradicar tan solo 733 en ese mismo periodo de 2023, lo que equivale a un desplome del 93% en los resultados.

Sobre esta abultada reducción este diario consultó con una alta fuente de las Fuerzas Militares que aclaró que la instrucción del Gobierno fue suspender los procesos de erradicación manual para enfocarse específicamente en los otros eslabones de la cadena del narcotráfico como la incautación de alijos de cocaína.

Petro decidió disparar metas

Ante este panorama, el ministro de Defensa, Iván Velásquez (ver Protagonista), se pronunció la semana anterior para defender que “si bien no han alcanzado las que en el mismo periodo que al año anterior se habían logrado, sí vienen en ascenso con incrementos significativos en el último mes”.

En esa línea, Velásquez reconoció que el Jefe de Estado ha estado presionando para conseguir “cifras históricas” en materia de incautación de droga, especialmente cuando se está dejando a un lado la erradicación, por lo que destapó la ambiciosa meta anual que le fijó el Gobierno a las Fuerzas Militares y a la Policía, lo que contrasta con la reducción de casi el 40% en esa materia a comienzo del año.

“Como lo ha dicho el Presidente de la República, se tienen que lograr cifras históricas y la Policía Nacional ha asumido el compromiso de lograr la incautación de más de 381 toneladas durante este año 2023, en tanto que las Fuerzas Militares tienen una meta de 452 toneladas, para un total de incautación de 834 toneladas”, expuso Velásquez.

Así las cosas, el Gobierno optó por exigir resultados más ambiciosos justo cuando evidenció que su plan no dio los frutos esperados y las cifras terminaron yéndose a pique. Y ahora el reto será mucho más grande, ya que la meta de incautación para 2022 fue de 484,9 toneladas de cocaína y para el año en curso Petro decidió subirla más de un 40%.

El panorama se hace todavía más oscuro para los intereses del Gobierno, teniendo en cuenta que mientras la incautación y la erradicación están a la baja, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito reveló en su más reciente informe que Colombia es el país que más cocaína produce en el mundo: exportó 1.400 toneladas solo durante 2021.

