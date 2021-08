Colombia busca posicionarse como destino para el turismo en bicicleta

“Colombia tiene factores únicos que la hacen muy competitiva para ser un destino de talla mundial para el cicloturismo. Nuestro territorio es cuna de grandes ciclistas que siempre dejan el nombre de nuestro país en alto. Además, este tipo de experiencias están acorde con las nuevas tendencias del turismo, pues muchos viajeros están en búsqueda de actividades al aire libre que los conecten con la naturaleza y qué mejor que vivir esto en Colombia, el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado”, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

La estrategia está compuesta por una gran producción audiovisual compuesta de cuatro videos.

Click aquí para ver los videos

El primero es el video principal que presenta a Colombia como destino ideal para el turismo en bicicleta. Los tres restantes hacen un zoom en tres de las zonas reconocidas por la práctica de esta actividad: el Altiplano Cundiboyacense, Antioquia (Eterna Primavera) y la Región Cafetera. Las otras regiones serán integradas a medida que avance este gran proyecto planteado a largo plazo.

Lo anterior se complementa con 25 fotografías y una guía práctica con toda la información clave que necesita una persona que quiera recorrer Colombia en bicicleta: datos de interés de cada región, oferta de turoperadores y hoteles especializados, tiendas en donde se puede conseguir ropa para para ciclistas, entre otra información relevante.

Click aquí para ver la guía práctica

“Esta estrategia se tomará todos nuestros espacios de promoción como las ferias de turismo internacional, las redes sociales y eventos especializados en ciclismo, de hecho, en septiembre tendremos presencia en el Mundial de Ciclismo de Bélgica. Esperamos que este proyecto sirva como herramienta para que empresarios, entidades, gremios y todos los demás aliados promuevan a Colombia como destino turístico internacional ideal para el cicloturismo”, agregó Santoro.

Por su parte, Matt Rendell, escritor, periodista experto en ciclismo, editor de varios libros sobre este deporte y, además, aliado de esta estrategia explicó: “Colombia es el único país que ha invertido en el ciclismo de competición desde los años 50. Esta disciplina ha sido el medio por el que los colombianos han conocido su propio país y han logrado también pasar las fronteras para ganar competencias internacionales desde los años 60 y 70 en América, y en los años 80 en Europa. En los 90 y 2000, Colombia volvió con más fuerza que nunca: Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chávez y Miguel Ángel López han acumulado 13 podios en los grandes tures de Italia, Francia y España, y todo esto antes de la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia en 2019”.

El experto también hace desde su profesión promoción del país como destino de cicloturismo, de hecho, está promocionando su más reciente libro “Colombia es Pasión: The Generation of Racing Cyclists Who Changed Their Nation and the Tour de France”, el cual explora las vidas y los sueños de cada uno de los principales ciclistas colombianos.

Además, Nick Perkins, sudafricano-británico aficionado a la bicicleta y quien reside en Colombia desde hace más de 20 años, es uno de los protagonistas de los videos de la estrategia. Según él, “En Colombia se pueden hacer recorridos muy interesantes en los que uno se puede vivir experiencias increíbles. Además, debido a que el país es tan grande, hoy tiene varios medios de transporte muy desarrollados para moverse entre varias regiones y conocerlas en bicicleta. Si alguien quiere venir, puede apuntar a cualquier región en donde seguro va a encontrar bellezas, lo que escojan les va a encantar”.

Oportunidades del turismo en dos ruedas para Colombia

ProColombia ha identificado que los mercados de Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, México y Ecuador son clave para la promoción de esta experiencia.De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo y la Asociación de Viajes de Aventura, ATTA, por sus siglas en inglés, el interés de los viajeros en conocer destinos en bicicleta es una tendencia en Estados Unidos y Europa.

Un viaje de dos ruedas tiene una duración promedio de 7 días.

Turistas extranjeros gastan hasta US$257 por día en viajes de dos ruedas. En promedio por siete días son casi US$1.800, cifra que está por encima del promedio de gasto del viajero en Colombia.Esta tendencia se ha visto aún más reforzada a raíz del Covid-19, lo cual representa una oportunidad mayor para la reactivación del turismo.

La actividad en sí misma va en línea con los protocolos de bioseguridad del turismo de hoy, pues se desarrolla al aire libre y con distanciamiento.