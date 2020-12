Con este acuerdo, Colombia comprará nueve millones de vacunas para nueve millones de ciudadanos, pues la vacuna de esta farmacéutica tiene una única dosis.

“Este ha sido un esfuerzo de meses y con una diversificación que es importante en la agenda de vacunación”, afirmó el presidente Duque.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, recordó que las pruebas de la vacuna de covid-19 de Janssen también se realizaron en Colombia. Estas pruebas ya se cerraron y contaron con la participación de 4.218 colombianos que hicieron parte de la fase tres del desarrollo de este biológico. El ensayo clínico incluyó personas entre los 18 y los 60 años, así como adultos mayores de 60.

“Seguramente seguirá la aprobación de la vacuna en enero o en la primera semana de febrero por parte de la FDA para poder tener ya el respectivo contrato firmado con esta farmacéutica”, afirmó el ministro.

Colombia ya tiene entonces una reserva para adquirir nueve millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Janssen y firmará el contrato de forma definitiva cuando esta reciba la aprobación por parte de la agencia regulatoria internacional.

Así, el gobierno llegó a dosis suficientes para vacunar a 29 millones de colombianos y adelanta nuevas negociaciones para llegar a 35 millones de ciudadanos, cifra necesaria para alcanzar una inmunidad de rebaño frente a la enfermedad del covid-19.

Las demás dosis vendrán del mecanismo COVAX (20 millones de dosis para diez millones de personas), Pfizer (diez millones de dosis para cinco millones de personas) y Astrazeneca (diez millones de dosis para cinco millones de personas).

Según el plan de vacunación del Gobierno Nacional, las primeras dosis que lleguen al país cubrirán a la población mayor de 80 años y al personal de salud en primera línea frente a la enfermedad.

En una segunda etapa, el país vacunará a la población entre 60 y 79 años y al personal de salud en segunda y tercera línea frente al covid-19. Para la tercera etapa, se aplicará el biológico a la población entre 16 y 59 años con comorbilidades y a los profesores de educación básica y secundaria.

La cuarta etapa de vacunación incluirá a la población en ocupaciones y situaciones de riesgo y a los cuidadores institucionales. La última etapa estará destinada a la vacunación de la población entre 16 y 59 años sin comorbilidades en el siguiente orden: 50 a 59 años, 40 a 49 años, 30 a 39 años, 20 a 29 años, y por último, 16 a 19 años.

Es importante recordar que en los primeros momentos de vacunación no se incluirá a las personas que ya padecieron el covid-19, ni tampoco a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas, población que no ha sido incluida en los ensayos clínicos para la vacuna, por lo que no existen todavía datos concluyentes sobre la eficiencia del biológico en estos grupos.