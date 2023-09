Colombia enfrentará disputa legal con Sea Search por Galeón San José

Así lo aseguró Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado a la W Radio.

De acuerdo con el noticiero radial, esta audiencia se llevará a cabo en Bogotá, siendo la primera audiencia internacional de inversión que se realiza en el país.

Zamora dijo que no entiende cómo Sea Search Armada alega haber encontrado al Galeón San José, cuando las coordenadas que estos manifiestan son diferentes. Aseguró que no pueden pedir una reparación “de algo que no encontraron”.

“Esto es parte de las 15 demandas que tiene hasta el momento Colombia, que han sido presentadas por inversionistas extranjeros, asumimos esa responsabilidad desde la Agencia (...) este es un caso especial porque vamos a ejercer la defensa de manera directa, es decir, no vamos a contratar ninguna firma extranjera”, señalo Zamora.

La demanda

El 14 de septiembre, la revista especializada de arbitraje, Ciar Global, informó que la compañía estadounidense cazatesoros, Sea Search Armada, presentó una demanda de arbitraje contra Colombia, por el hallazgo del Galeón San José.

De acuerdo con la revista, la demanda fue publicada por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que administra el procedimiento. Las pretensiones de Sea Search Armada, que alega haber encontrado el Galeón San José mucho antes que el Gobierno colombiano, ascienden a los $10 billones de dólares.

Cabe recordar que en 1982, la Glocca Morra Company (hoy Sea Search Armada) afirmó haber encontrado los restos del naufragio del Galeón San José, por lo cual inició acciones legales para que se le concediera el 50% del tesoro.

Sin embargo, muchos años después, en 1994, el Gobierno colombiano afirmó que en las coordenadas entregadas por la empresa cazatesoros no se evidenciaba nada.

Incluso, en 2015, cuando el expresidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo oficial del Galeón, el Gobierno reafirmó que la Sea Search Armada no tenía derechos sobre el tesoro, ya que se trataba de un lugar distinto al que ellos habían dado en 1982.