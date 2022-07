Entre esos equipos destaca el CyberKnife, un equipo para radiocirugía robótica único en América Latina, que sirve para intervenir tumores muy pequeños en partes del cuerpo humano de muy difícil acceso.

Para el desarrollo del proyecto científico, la familia Sarmiento Angulo buscó la asesoría de instituciones estadounidenses de referencia mundial en el tratamiento del cáncer como el Centro Oncológico MD Anderson (Houston), el hospital Johns Hopkins (Baltimore) o la Clínica Mayo, con sedes en varios estados, con las cuales esperan tener también acuerdos para investigación científica.

“Lo de la investigación es un proceso que hay que ir armando. Hemos estado en conversaciones con los centros médicos más importantes de Estados Unidos (...) Desde luego estamos abiertos a recibir toda clase de asesoría y queremos hacer una labor muy importante de investigación”, manifestó Sarmiento Angulo.

El empresario destacó que en Colombia la “actividad en investigación es muy precaria, muy pequeña” y aunque “es de buena calidad, la inversión en investigación que se hace aquí es casi nula, no hay recursos, no hay fondos, no hay asignaciones para eso”.

“Nosotros aquí sí vamos a tener asignaciones para hacer”, agregó.

Abordaje integral del cáncer

La investigación es un componente fundamental del CTIC que, según su director ejecutivo, el doctor Rafael Sánchez París, abordará de manera integral la atención a los pacientes.

Eso incluye la prestación de todos los servicios, exámenes y tratamientos en el mismo complejo; el abordaje multidisciplinario organizado en doce clínicas oncológicas especializadas en leucemia y linfoma, tejidos blandos, piel, tórax, cabeza y cuello, mama o tumores endocrinos, entre otros, y la investigación científica.

“Necesitamos generar conocimiento sobre de qué nos enfermamos los colombianos”, manifestó Sánchez, quien agregó que “ha habido una evolución de esta enfermedad en el país con mayor incidencia en algunos cánceres como el de pulmón, hígado, estómago, colon y mama”.

Según Sarmiento Angulo, “la idea es que sea un centro que esté a la par de los mejores del mundo” para atender no solo a los colombianos sino a “pacientes de otros países”.