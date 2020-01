Colombia pide la extradición de alias Gabino, del Eln

La información la confirmó el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien explicó que este procedimiento se da por una condena por el delito de secuestro agravado, que había sido fallada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas de Antioquia.

Ceballos, además, explicó que también se radicaron solicitudes de extradición contra otros tres miembros del Eln. Se trata de Aureliano Carbonel, Alirio Sepúlveda y Pablo Beltrán.

“Estas solicitudes responden a delitos por los cuales ya habían sido condenados en el pasado” en el país, explicó Ceballos.

Por otra parte, recordó que el fiscal General encargado, Fabio Espitia, dio a conocer que el 28 de febrero de este año se cumplirá una audiencia de imputación de cargos contra estos miembros del Eln, acusados como responsables del atentado contra la Escuela General Santander, en hechos que se dieron en Bogotá en enero del año pasado.

“La solicitud de extradición la hace un juez de la República y se sabe que está en La Habana porque el gobierno de Cuba lo ha reconocido”, explicó a medios de comunicación este miércoles el alto comisionado.

Las solicitudes de extradición contra los otros miembros del Eln se dieron en relación con condenadas vinculadas a la masacre de Machuca y concierto para delinquir.

Vale recordar que estos miembros del Eln permanecen en la isla, luego de que se congelaron los diálogos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla del Eln. No obstante, el presidente Iván Duque se ha mantenido en que la puerta al diálogo no está cerrada del todo, pero dependerá de que el Eln decida no arremeter contra la fuerza pública, no realizar ataques guerrilleros ni secuestros.

Finalmente, Ceballos indicó que espera que el gobierno de Cuba responda ante las solicitudes realizadas por el gobierno colombiano.