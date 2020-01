La pregunta que surgió luego de la recaptura de la excongresista Aida Merlano fue ¿a quién le pedirá Duque la extradición de Merlano? ¿a Maduro o a Guaidó?

Al filo de la media noche de este martes, el Ministerio de Justicia despejó la duda sin mayores explicaciones y dijo que “cuando el juez competente solicite la extradición de la señora Aída Merlano, el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó”.

Esto se debe a que, según el mismo comunicado, Colombia –junto a varios países de América Latina y del resto del mundo– no reconoce “y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

Frente a este panorama las preguntas no paran de surgir. ¿Podría Juan Guaidó hacer efectiva la futura solicitud de extradición sin tener el control de las Fuerzas Armadas y otros organismos estatales? Este mes Guaidó cumple un año como presidente interino de Venezuela y la tensión con Nicolás Maduro no ha disminuido.

Aunque la información de la captura de Merlano comenzó a sonar en los medios de comunicación al caer la tarde, el gobierno nacional de Colombia confirmó que sobre el mediodía se pudo establecer, a través de información de inteligencia de la Policía Nacional, que Merlano fue capturada en Maracaibo, en el Estado de Zulia.

Aunque en Colombia es perseguida por presunta corrupción electoral, en Venezuela fue detenida por dos delitos de los cuales la señala las autoridades venezolanas: falso documento e ingreso ilegal al territorio venezolano.

Según el director de las Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (Faes), Merlano, junto a otro hombre que la acompañaba en su estadía ilegal en ese territorio, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En la foto de la captura se pueden ver dos pelucas rubias, con las cuales se presume que la excongresista pudo burlar las autoridades colombianas y cruzar la frontera sin prender las alertas. Además, también se ven siete celulares y once identificaciones o licencias y un computador.

En entrevista con BluRadio, la Canciller colombiana Claudia Blum, aseguró que aún no tienen una confirmación formal por parte de Interpol Venezuela de la captura de la excongresista y continúan a la espera de esta. Así mismo, con una firmeza institucional, Blum no dejó espacio para alguna alternativa que no incluya a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

“El objetivo de que vuelva la democracia a Venezuela no está en juego, estamos ante un caso judicial especifico que tenemos que resolver pero que no nos va a desviar del propósito internacional de que vuelva la institucionalidad a Venezuela, pero seguiremos, incluso con Interpol, buscando todos los caminos posibles para que no haya impunidad, nosotros sí esperamos que Aída Merlano responda ante autoridades colombianas a pesar de complejidad diplomática con Venezuela”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores.