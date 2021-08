Colombia tendrá emergencia sanitaria hasta noviembre por la Covid

En efecto, de acuerdo con la medida oficial, esta figura de carácter administrativo y social regirá por otros 90 días a partir del primero de septiembre, lo que se traduce en que tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre próximo.

Por lo menos así lo anunció el presidente Iván Duque desde Corea del Sur, donde completa 4 días de visita oficial. Desde allí, aseguró que la pandemia del coronavirus aún está latente a nivel mundial y que, por lo tanto, no se pueden alivianar las medidas de protección vigentes.

“Mientras haya condición mundial de pandemia, nosotros tendremos que seguir con estas medidas que han sido importantes, y mucho más en un momento donde tenemos importantes descensos en materia de contagios y muertes”, precisó el Jefe de Estado.

Duque aseguró que esta decisión será oficializada vía decreto antes de que finalice esta semana. Además, explicó que su base científica y política se analizó y sustentó de la mano del equipo del ministro de Salud, Fernando Ruiz.

“Todavía estamos lejos de ver superada la pandemia y por lo tanto vamos a extender la emergencia sanitaria por 90 días más”, enfatizó Duque.

En todo caso, en relación con el autocuidado y la necesidad de potenciar los procesos de vacunación, Duque dejó en claro que son necesarios en todos los escenarios y regiones, y más teniendo en cuenta que ya están las alertas por un posible nuevo pico de contagios y fallecimientos a partir de mediados de septiembre o comienzos de octubre.

De hecho, aseguró que el país ya está ad portas de llegar a la meta de lograr las 35 millones de dosis anticovid aplicadas, con el fin de superar los 30 millones de colombianos con su esquema de vacunación completo antes de finalizar este 2021.

“Con las variables que están circulando, y que pueden circular en los próximos meses, las aglomeraciones se convierten en el caldo de cultivo para tener picos cada vez más severos”, precisó Duque en un mensaje tácito sobre la convocatoria a nuevas marchas que el comité del paro está convocando para este jueves.

Entre las medidas que se pueden aplicar al amparo de la emergencias sanitaria están el establecimiento de horarios fijos para el funcionamiento del comercio y el transporte; la viabilidad legal de prohibir aglomeraciones públicas; la flexibilización de medias laborales; y, entre otros ítems, la posibilidad de que se apliquen medidas como el pico y cédula.

Listas curules de paz

De otro lado, y también desde Corea, el presidente Duque confirmó que ya impartió las instrucciones necesarias para que se promulgue el acto legislativo que le da vida a las 16 curules para las víctimas del conflicto.

Así las cosas, el país ya puede contar con el piso jurídico para darle vida a estas curules y el Congreso, por su parte, podrá ejecutar los 50.000 millones de pesos que se estima costará la adecuación del Capitolio para cumplir con este mandato.

No obstante, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral deben definir las reglas políticas para la elección de quienes ocuparán estas curules, que, en todo caso, deben ser personas provenientes de zonas golpeadas por ña guerra, no pertenecer a ningún partido y, entre otros requisitos, no haber sido antes legislador.