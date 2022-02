- Si no me soluciona el problema. ¡Lo mato!

Quiero denunciar a mi vecino. Cada vez que paso por su casa me insulta.

- No sé. Nunca lo he visto.

- Sí. Me ve pasar y me grita desde adentro viejo pirobo.

Mire. Tiene que traer una denuncia contra alguien. ¿A quién vamos a citar? No le podemos recibir esa denuncia...

Si no me soluciona el problema. ¡Lo mato!

- Dígame

- Tranquilo, no es con usted.

Juan Bautista Bustos Rivera escuchó con atención a Antonio. Este hombre posee un talento casi mágico para oír con detalle a las personas y encontrar soluciones, por eso lleva más de 25 años ayudando a resolver conflictos de la comunidad.

- Le voy a hacer un citatorio a su vecino. Sin nombre.

Antonio debía llevar ese documento al CAI del barrio, pero con instrucciones de entregárselo al comandante del cuadrante, no al patrullero que lo atendió la primera vez. En ese documento estaba una citación para dentro de tres días. Efectivamente fueron hasta la casa. Identificaron al presunto agresor.

El día de la audiencia llegó. Antonio y Jaime, su vecino, por fin se encontraron. Juan Bautista expuso los hechos hasta que le preguntaron a Jaime la razón de los insultos contra su vecino.

- ¡No señor! Yo estoy muy viejo para esto. Yo vivo solo en esa casa. No le abro a nadie porque una vez abrí y unos ladrones me empujaron y se llevaron el televisor, la plancha y la licuadora, todo. Ese barrio es muy peligroso. Yo si vi que el señor tocaba, pero no le abrí pensando que me iba a robar. No lo conozco en el barrio. Le abrí a la Policía porque es la autoridad...